Во время всеобщего карантина и отмены массовых мероприятий известная телеведущая и певица Ольга Бузова решила не терять время зря.
Так, она активно занялась своим здоровьем. Ольга легла в элитную клинику, чтобы полностью обследовать свой организм.
В частности, ее проверяют на онкологию, сообщает издание 7days.ru.
А недавно Ольга Бузова призналась поклонникам, что у нее имеются большие проблемы с позвоночником. Врачи нашли у певицы грыжу. Последние выступления она отработала через силу из-за болей в спине.
Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.