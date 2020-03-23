Ольга Бузова сдала анализы на онкомаркеры

Во время всеобщего карантина и отмены массовых мероприятий известная телеведущая и певица Ольга Бузова решила не терять время зря.

Так, она активно занялась своим здоровьем. Ольга легла в элитную клинику, чтобы полностью обследовать свой организм.

В частности, ее проверяют на онкологию, сообщает издание 7days.ru.

А недавно Ольга Бузова призналась поклонникам, что у нее имеются большие проблемы с позвоночником. Врачи нашли у певицы грыжу. Последние выступления она отработала через силу из-за болей в спине.