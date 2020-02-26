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Источник Правда.Ру

Дана Борисова обвинила Елену Хангу в "черной магии"

Шоу-бизнес

Телеведущая Дана Борисова озвучила новую версию возникновения у себя пагубной зависимости, с которой ей удалось справиться несколько лет назад.

Блондинка обвинила во всем свою коллегу

Раньше Борисова говорила, что стала принимать запрещенные вещества, стремясь похудеть. Она думала, что это таблетки для похудения, а оказалось, что это не просто лекарства. Вернее, совсем не лекарства. В студии шоу "На самом деле" Борисова озвучила совсем другую версию.

Знаменитая блондинка считает, что ее прокляла Елена Ханга, с которой она 15 лет назад вела передачу "Принцип домино". По словам Даны, она как-то увидела, что Ханга заговаривает ее вещи, а потом нашла в своих туфлях песок.

Специалист по черной магии сказал ей, что в ее обуви якобы была могильная земля.

"Я обвиняю ее в колдовстве. Она мне завидовала, моей внешности, потому что я моложе, ухоженнее", — заявила Борисова.

После этих страшных историй в студии появилась и сама Елена Ханга. На ней было цветастое платье, а в руках она держала деревянную фигурку. Ханга объяснила, что оделась так, чтобы ни у кого не возникло сомнений в ее магических способностях.

Елена Ханга опровергла все обвинения Даны Борисовой.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Елена Ханга назвала размер своей пенсии.

Темы порча елена ханга телеведущая дана борисова
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