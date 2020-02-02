Известная в 90-х и начале двухтысячных телеведущая Елена Ханга рассказала, что уже вышла на пенсию. Она также раскрыла размер своих пенсионных выплат. По ее словам, ежемесячно она получает 23 тысячи рублей.
"Сколько у всех - 23 тысячи", - ответила Ханга.
Журналистка призналась, что не может позволить себе дорогие покупки. В пример Ханга привела туфли за 800 долларов, которые недавно приобрела себе Лера Кудрявцева. По словам журналистки, она бы не стала покупать настолько дорогие предметы.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.