Елена Ханга рассказала, какую пенсию получает

Известная в 90-х и начале двухтысячных телеведущая Елена Ханга рассказала, что уже вышла на пенсию. Она также раскрыла размер своих пенсионных выплат. По ее словам, ежемесячно она получает 23 тысячи рублей.

"Сколько у всех - 23 тысячи", - ответила Ханга.

Журналистка призналась, что не может позволить себе дорогие покупки. В пример Ханга привела туфли за 800 долларов, которые недавно приобрела себе Лера Кудрявцева. По словам журналистки, она бы не стала покупать настолько дорогие предметы.