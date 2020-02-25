Актриса Елена Степаненко после развода с 74-летним юмористом Евгением Петросяном сбросила много лишних килограммов. У нее получилось скинуть 46 килограммов.
Снимок постройневшей Степаненко выложил в своем аккаунте Instagram ее коллега - артист Сергей Дроботенко. На кадрах у Елены — современный макияж, она стройная и молодая. Такой внешний вид Степаненко поразил пользователей Сети.
Подписчики Дроботенко отметили, что Елена стала совершенно другим человеком, и развод оказался для нее полезным.
Напомним, что Елена Степаненко и Евгений Петросян официально оформили развод в 2018 году, но дележкой имущества занимаются до сих пор.
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