Елена Степаненко удивила поклонников внезапным омоложением

Актриса Елена Степаненко после развода с 74-летним юмористом Евгением Петросяном сбросила много лишних килограммов. У нее получилось скинуть 46 килограммов.

Снимок постройневшей Степаненко выложил в своем аккаунте Instagram ее коллега - артист Сергей Дроботенко. На кадрах у Елены — современный макияж, она стройная и молодая. Такой внешний вид Степаненко поразил пользователей Сети.

Подписчики Дроботенко отметили, что Елена стала совершенно другим человеком, и развод оказался для нее полезным.

Напомним, что Елена Степаненко и Евгений Петросян официально оформили развод в 2018 году, но дележкой имущества занимаются до сих пор.