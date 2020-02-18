Тимур Батрутдинов рассказал о своей интимной жизни

Шоумен Тимур Батрутдинов признался, что в настоящее время у него море секса.

Он считает, что просто на подсознательном уровне боится связывать себя с кем-то узами брака. А на шоу его сильно волнует то, что все эмоции и чувства попадают на камеру.

"Я сделал основной вывод: очень трудно выстроить отношения перед камерами. А если они сложатся, то раз при всех сделал выбор, то будь добр озвучить, как у вас там все происходит. Это лживо", — поделился Батрутдинов.

При этом отношения с Дарьей Кананухой, несмотря на ее победу в шоу "Холостяк", у артиста не сложились.