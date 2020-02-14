Ангелина Вовк пришла в ЗАГС со своим молодым другом

Слухи по поводу того, что знаменитая российская телеведущая Ангелина Вовк собирается выйти замуж за молодого возлюбленного Михаила Куницына, появились в Интернете еще в 2019-м году.

В подтверждение этому, влюбленные отправилась в ЗАГС. Так, 77-летняя Ангелина Вовк выложила видео на своей странице в соцсети. По кадрам видно, что Михаил Куницын, который на много младше звезды, встречает ее возле Грибоедовского ЗАГСа и дарит букет.

Вовк подписала видео, что когда-то приходила в этот же Дворец Бракосочетания со своим супругом, и вот теперь снова оказалась здесь.