Борис Грачевский озвучил размер своей пенсии

Известный режиссер и сценарист Борис Грачевский рассказал о размере своей пенсии.

Так, в месяц он получает 27 тысяч. Руководитель "Ералаша" пожаловался, что на эти деньги прожить сложно, но при этом добавил, что понимает, что некоторые получают еще меньше.

По словам Грачевского, когда он окончательно закончит карьеру, то, очевидно, его пенсия повысится, так как он является лауреатом государственной премии.