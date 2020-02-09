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Друзь пожаловался, что не может прожить на пенсию

Общество

Александр Друзь вслед за своими коллегами пожаловался, что не может выжить на собственную пенсию. Известные личности стали высказываться о размере своих пенсионных выплат после слов Елены Ханги. Экс-телеведущая сказала, что получает 23 тысячи рублей и не может нормально жить на эти средства.

"На нее прожить невозможно. Как и на пенсию Елены Ханги", - заявил Друзь.

Аналогичные заявления сделали певец Юрий Лоза и режиссер Юлий Гусман. 

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Пассажирский самолет ушел от обстрела израильских истребителей
Пассажирский самолет ушел от обстрела израильских истребителей
Пассажирский самолет ушел от обстрела израильских истребителей
Пассажирский самолет ушел от обстрела израильских истребителей
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