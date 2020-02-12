Стилист Пугачевой о жене Петросяна: "Ходячее чучело!"

Стиль молодой супруги юмориста Евгения Петросяна, Татьяны Брухуновой, подверг критике стилист Джордж Ровалс.

Он заявил, что Брухунова абсолютно не умеет одеваться, несмотря на то что покупает себе только дорогостоящие и брендовые вещи.

Следует заметить, что Татьяна Брухунова любит побеседовать о моде. На своей странице в "Инстаграм" она обсуждает с подписчиками модные веяния и показывает элементы своего гардероба. И здесь нельзя не отметить, что в нем только брендовые вещи ценой от 100 000 рублей.

Высокий ценник вещей не спасает молодую женщину от провала

Так считает Джордж Ровалс и пишет:

"Я с такими обезьянами дружить не хочу. После Джулии Робертс работать с такими, как Брухунова, не смог бы. Она же кукла! Ходячее чучело! Жены не могут быть такими!" — заявил стилист.

По его мнению, между Петросяном и Брухуновой не может быть ничего общего, поскольку у них разница в возрасте 43 года.