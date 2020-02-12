Стиль молодой супруги юмориста Евгения Петросяна, Татьяны Брухуновой, подверг критике стилист Джордж Ровалс.
Он заявил, что Брухунова абсолютно не умеет одеваться, несмотря на то что покупает себе только дорогостоящие и брендовые вещи.
Следует заметить, что Татьяна Брухунова любит побеседовать о моде. На своей странице в "Инстаграм" она обсуждает с подписчиками модные веяния и показывает элементы своего гардероба. И здесь нельзя не отметить, что в нем только брендовые вещи ценой от 100 000 рублей.
Так считает Джордж Ровалс и пишет:
"Я с такими обезьянами дружить не хочу. После Джулии Робертс работать с такими, как Брухунова, не смог бы. Она же кукла! Ходячее чучело! Жены не могут быть такими!" — заявил стилист.
По его мнению, между Петросяном и Брухуновой не может быть ничего общего, поскольку у них разница в возрасте 43 года.
"Старик подцепил малолетку", — так охарактеризовал Джордж Ровалс союз Петросяна и Брухуновой.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.