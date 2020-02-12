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Источник Правда.Ру

Стилист Пугачевой о жене Петросяна: "Ходячее чучело!"

Шоу-бизнес

Стиль молодой супруги юмориста Евгения Петросяна, Татьяны Брухуновой, подверг критике стилист Джордж Ровалс.

Он заявил, что Брухунова абсолютно не умеет одеваться, несмотря на то что  покупает себе только дорогостоящие и брендовые вещи.

Следует заметить, что Татьяна Брухунова любит побеседовать о моде. На своей странице в "Инстаграм" она обсуждает с подписчиками модные веяния и показывает элементы своего гардероба. И здесь нельзя не отметить, что в нем только брендовые вещи ценой от 100 000 рублей.

Высокий ценник вещей не спасает молодую женщину от провала

Так считает Джордж Ровалс и пишет:

"Я с такими обезьянами дружить не хочу. После Джулии Робертс работать с такими, как Брухунова, не смог бы. Она же кукла! Ходячее чучело! Жены не могут быть такими!" — заявил стилист.

По его мнению, между Петросяном и Брухуновой не может быть ничего общего, поскольку у них разница в возрасте 43 года.

"Старик подцепил малолетку", — так охарактеризовал Джордж Ровалс союз Петросяна и Брухуновой.

Темы стиль алла пугачева евгений петросян татьяна брухунова
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