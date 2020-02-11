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Леонардо Ди Каприо отказался фотографироваться с Киркоровым
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Источник Правда.Ру

Леонардо Ди Каприо отказался фотографироваться с Киркоровым

Шоу-бизнес

СМИ сообщили, что Филипп Киркоров попал в неприятную ситуацию на церемонии вручения "Оскара" в Лос-Анджелесе.

Сообщается, что певцу удалось заполучить билет в третий ряд, где с ним сидели Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт, получивший в этом году "Оскар" за лучшую роль второго плана в фильме "Однажды... в Голливуде".

Киркорову удалось поймать в объектив своего телефона Питта и сделать с ним селфи, но вот сфотографироваться со звездой "Титаника" не получилось. Ди Каприо "ловко увернулся", когда Киркоров захотел с ним сфотографироваться. После этого актер ушел из зала.

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