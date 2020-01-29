В картотеке арбитражных дел был обнаружен иск от участников шоу "Уральские пельмени" в адрес продюсеров известного комедийного сериала "Папины дочки". Юмористы потребовали от московской продюсерской компании "ВБД Групп" выплатить им 6,9 миллионов рублей за незаконное использование товарного знака.
Подачу иска подтвердил изданию "Ура.ру" директор "Уральских пельменей" Евгений Орлов.
"Выпуски производства 2015 года, которые находятся в собственности у "ВБД Груп", были промаркированы товарным знаком без заключения договора с правообладателем, что является нарушением законодательства. Тем не менее, у спорящих сторон идет переговорный процесс об урегулировании ситуации", - пояснил Орлов.
Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.