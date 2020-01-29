"Уральские пельмени" требуют миллионы с авторов сериала "Папины дочки"

В картотеке арбитражных дел был обнаружен иск от участников шоу "Уральские пельмени" в адрес продюсеров известного комедийного сериала "Папины дочки". Юмористы потребовали от московской продюсерской компании "ВБД Групп" выплатить им 6,9 миллионов рублей за незаконное использование товарного знака.

Подачу иска подтвердил изданию "Ура.ру" директор "Уральских пельменей" Евгений Орлов.