Фатеева попросила фанатов приносить ей еду

Актриса Наталья Фатеева обратилась с просьбой к своим фанатам. Дело в том, что она уже долгое время живет в одиночестве и с трудном передвигается. Поэтому утверждает, что цветы, которые приносят поклонники, ей не нужны.