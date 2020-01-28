Актриса Наталья Фатеева обратилась с просьбой к своим фанатам. Дело в том, что она уже долгое время живет в одиночестве и с трудном передвигается. Поэтому утверждает, что цветы, которые приносят поклонники, ей не нужны.
"Никогда не дарите мне цветов… У меня никого дома нет. Я одна. Я не знаю, что мне с ними делать. Если хотите, вы лучше еду приносите, а не цветы", — обратилась к поклонникам актриса.
Российская фотомодель Оксана Воеводина рассказала о проблемах со здоровьем, с которыми она столкнулась после родов.