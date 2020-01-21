Анастасия Волочкова отпраздновала свое 44-летие в московском клубе Single. Поздравить певицу приехал и художник Никас Сафронов. Он заявил, что его сын предложил Волочковой выйти за него замуж.
"Я сына отдаю! Мой сын Дима из Вильнюса делает предложение. Она думает, но она может позволить себе подумать", - рассказал художник.
Волочкова не стала комментировать эту информацию, однако позже сообщила, что действительно планирует выйти замуж в 2020 году.
"Дату мы с любимым пока не выбрали, но выберем какую-нибудь символичную. Скорее всего, свадьба состоится 20.10.2020", - поделилась танцовщица.
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