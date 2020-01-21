Волочкова может выйти замуж за сына Никаса Сафронова

Анастасия Волочкова отпраздновала свое 44-летие в московском клубе Single. Поздравить певицу приехал и художник Никас Сафронов. Он заявил, что его сын предложил Волочковой выйти за него замуж.

"Я сына отдаю! Мой сын Дима из Вильнюса делает предложение. Она думает, но она может позволить себе подумать", - рассказал художник.

Волочкова не стала комментировать эту информацию, однако позже сообщила, что действительно планирует выйти замуж в 2020 году.