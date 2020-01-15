В Сети появилось видео с новыми подробностями о здоровье Заворотнюк

Актрису Анастасию Заворотнюк на днях выписали из больницы, об этом пишут многие СМИ. Напомним, артистка попала в больницу с диагнозом "рак мозга" в сентябре прошлого года и в течение нескольких месяцев проходила лечение.

Ранее сообщалось, что она была введена в медикаментозный сон и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Но сейчас, как гласит информация из видео, размещенного в Интернете, состояние Заворотнюк стабильное и "смысла в ее лечении больше нет". Но, согласно иной версии, у родных знаменитости нет средств на дальнейшую оплату ее лечения.

Что говорят сами родные Заворотнюк?

Родственники актрисы пока эти данные никак не комментируют, а директор артистки отказалась говорить с журналистами и просто положила трубку.