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Источник Правда.Ру

Экс-супруга рыжего "Иванушки" вышла замуж

Шоу-бизнес

28 декабря бывшая супруга музыканта Андрея Григорьева-Апполонова Марина Банкова заключила брак с баскетболистом Андреем Зубцовым. Об этом сообщили "Дни.ру".

Регистрация состоялась в одном из ЗАГСов города на Неве. После мероприятия девушка начала выкладывать свои фотоснимки, где у нее округлившийся живот.

Слухи о том, что Банкова снова ждет ребенка, начали активно распространяться в декабре.

Напомним, Марина Банкова - мастер спорта по теннису, они заключили брак с Григорьевым-Апполоновым в 2008-м году. Девушка снялась в нескольких эпизодах кинофильмов, также увлекается конным спортом. В апреле этого года стало известно, что у Марины начался роман с баскетболистом Андреем Зубковым, в сентябре 2019 года она подала на развод.

От брака с рыжим "Иванушкой" у Банковой двое детей — Иван и Артемий.

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