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Источник Правда.Ру

Участник "Голоса" бросил в Полину Гагарину горстью семечек

Шоу-бизнес

17-летний подопечный Сергея Шнурова Арсений Курчанин решил исполнить песню "Лишь о тебе мечтая" группы "Руки вверх". Для выступления парень подобрал аутентичный наряд - костюм гопника, а также вооружился дополнительными аксессуарами. Одним из таких аксессуаров стали самые обычные семечки, которые давно стали неотъемлемым атрибутом гопников.

Примерно в середине своего выступления Курчанин подошел к Полине Гагариной и бросил в нее горсть семечек со словами "Держи, малая, от души!". Наставница проекта рассказала, что испытала шок от такого поступка парня, поскольку на слепых прослушиваниях он казался ей очень интеллигентным юношей.

Впрочем, Гагарина не обижается на Курчанина. Она считает, что такому вызывающему поведению его научил наставник - Сергей Шнуров. Певица рассказала, что сразу же простила молодого исполнителя за его проступок.

Темы голос семечки конкурс руки вверх сергей шнуров полина гагарина арсений курчанин
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