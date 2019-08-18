Ранее в СМИ появилась информация о странном требовании лидера рок-группы The Rolling Stones Мика Джаггер к отелям, в которых он останавливается. Неважно насколько роскошны апартаменты, музыкант всегда требует новый матрас.
Источник, близкий к рок-группе пояснил предпочтения Джаггера. По его словам, Мик очень много занимается танцами и гимнастикой, а также осознает важность хорошего сна. Более того, в гастроли Джаггер берет собственного повара, который готовит ему еду. Это подтверждают и фанаты музыканта. Они отмечают, что 76-летний Джаггер прекрасно выглядит, двигается и поет, несмотря на сложную операцию на сердце, которую он недавно перенес.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Мик Джаггер отметил 75-летие.
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