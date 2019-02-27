Верка Сердючка собралась "спасать" "Евровидение"

Украинский артист Андрей Данилко, известный по сценическому образу "Верки Сердючки" сообщил, что может представить Украину на Евровидении-2019. Данилко уже принимал участие в конкурсе в 2007 году и занял второе место.
"В случае, если все исполнители откажутся и не будет достойной кандидатуры, чтобы представить Украину — я сделаю это. Начищу свою звезду, достану старые доспехи и поеду спасать страну", — рассказал журналистам Андрей Данилко.
Артист рассказал, что по его мнению, известные украинские музыканты отказались от участия в конкурсе из-за большого политического давления. Данилко считает, что Украина в этом году вовсе может отказаться от участия в Евровидении.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о еще одном смелом заявлении Андрея Данилко. В 2018 году он заявил, что готов выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Украины.
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