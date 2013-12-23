С 1 июля меняются правила начисления пенсии

С 1 июля 2020 года в России изменятся правила получения пенсионных выплат. Новые правила допускают, чтобы пенсия выплачивалась только на банковские карты платежной системы "Мир". В Пенсионном Фонде напомнили, что каждый пенсионер, получающий пенсию на банковскую карту, должен был получить карту платежной системы "Мир".

Что теперь будет с пенсиями?

После 1 июля банки не смогут начислять пенсию на другие карты, поэтому многие российские пенсионеры рискуют остаться без пенсионных выплат. Деньги, которые банк получит от ПФР, должны будут вернуть в Пенсионный Фонд.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о пенсионной реформе 2015 года, которая изменила порядок начисления пенсий.

23 декабря Госдума в третьем чтении приняла законы о пенсионной реформе, которые устанавливают новый порядок начисления пенсий с 2015 года.

"За" принятие законов проголосовали 244 депутата, "против" высказались 146 человек. Теперь в соответствии с законом "О страховых пенсиях" с 1 января 2015 года в России вводится новый порядок формирования пенсионных прав граждан и назначения страховой пенсии. Устанавливаются три вида страховых пенсий: по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца.

Отметим, что страховую пенсию получают по достижении возраста 60 лет - для мужчин, 55 лет - для женщин, наличие страхового стажа не менее 15 лет (минимальный стаж уплаты страховых взносов), наличие величины индивидуального пенсионного коэффициента (баллов) не менее 30.

С 1 января 2015 года величина индивидуального пенсионного коэффициента установлена в размере 6,6 с последующим ежегодным увеличением на 2,4 до достижения 30.

Формула размера страховой пенсии представляет собой произведение индивидуального пенсионного коэффициента и стоимости одного пенсионного коэффициента в году назначения страховой пенсии по старости.

Сможет ли это нововвредение положительно повлиять на расчет пенсий для россиян?