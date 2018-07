"Евровидение" в Израиле оказалось под угрозой срыва из-за победительницы

Нетту Барзилай обвиняет в плагиате звукозаписывающая компания Universal Music. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на издание Walla.

Предупредительное письмо авторам песни Дорону Медали и Ставу Бегеру "Toy" представители уже направили. Сообщается, что произведение является плагиатом на композицию "Seven Nation Army" группы The White Stripes.

Все песни, исполненные на "Евровидении" должны быть оригинальными, иначе победителя, уличенного в плагиате, дисквалифицируют и лишат победы. Это значит, что проведение конкурса в Израиле в следующем году находится под угрозой.

Однако Walla опросила юристов, и они заявляют, что наверняка стороны придут к компромиссу. Скорее всего, в будущем Universal Music начнет получать прибыль от композиции "Toy".

Ранее "Правда.Ру" писала, израильская певица Нетта Барзилай победила на конкурсе "Евровидение-2018". Финал прошел 12 мая в Лиссабоне.

Нетта стала фаворитом зрителей еще до финала, исполнив песню "Toy". Жюри хотело отдать первое место исполнительнице из Швеции, а Израилю лишь третье место. Все изменило голосование зрителей: Нетта стала победительницей, второе место у представительницы Кипра Элени Форейре, она исполнила композицию "Fuego", на третьем месте участник из Австрии Цезарь Сэмптон с песней "Nobody But You".

Напомним, что в финал конкурса прошли 26 участников, представительницы России Юлии Самойловой среди них не было.