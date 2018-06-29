Неразгаданные тайны российских РЛС беспокоят США

Любимые американцами массированные удары крылатыми ракетами ушли в прошлое, система С-400 "Триумф" им этого сделать не позволит, сказал "Правде.Ру" военный эксперт Алексей Леонков.



"Расчет С-400"

Сайт Military. com опубликовал интервью главы боевого авиационного командования ВВС генерала Джеймса Холмса, который выразил обеспокоенность улучшением характеристик комплекса С-400 по сравнению с системой С-300. Так, дальность действия ЗРК 400, по словам Холмса, ограничивает радиус боевого применения самолетов четвертого поколения F-35. Конкретно беспокоит генерала "увеличение диапазона и повышение чувствительности датчиков, устанавливаемых на новых средствах ПВО".

Для противодействия российской системе ПВО С-400 в США намерены объединить усилия ВВС и сухопутных войск, сказал Холмс. Сайт Military. com напоминает, что "передовая система С-400, известная как "Триумф", была обнаружена в Сирии и снабжена несколькими ракетами ближнего и дальнего действия с различными сенсорными системами". По данным исследовательской службы конгресса, "ракета имеет дальность 400 километров и эффективна против невидимых самолетов, баллистических ракет и крылатых ракет".

Как сказал "Правде.Ру" военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков, когда американцы говорят про датчики, они, скорее всего, имеют в виду такой компонент системы С-400 "Триумф", как радиолокационные станции (РЛС). Это приемопередающие локационные устройства, которые работают в различных диапазонах волн, что позволяет обнаруживать различные цели — самолеты, в том числе Stealth, а также крылатые тактические ракеты, пояснил эксперт "Правды.Ру".

"Ключи от неба" они ищут постоянно, заметил в интервью "Правде.Ру" Алексей Леонков. Так, во время апрельской операции в Сирии в небе находилось несколько самолетов-разведчиков, которые щупали сирийскую ПВО, чтобы потом выработать против наших "Триумфов" противоядие, "но мы в эту авантюру не ввязались, потому что знали, что сирийские ПВО справятся сами, и, в принципе, это подтвердилось".

"Ключи" от РЛС С-400 подобрать невозможно, потому что сам процесс формирования радиосигналов многовариантен и эти программы постоянно меняются", — сказал корреспонденту "Правды.Ру" военый эксперт.

Алексей Леонков продолжил в интервью "Правде.Ру", что у "Триумфа" радиус обнаружения и поражения составляет 400 километров "и это для них (США. — Ред.) мечта". У американского ЗРК Patriot он порядка 110 километров, и то при условии, что ему цели подсвечивает другой комплекс — самолета дальнего радиолокационного обнаружения AWACS.

"Наша система многоканальная, может вести одновременно около 300 целей, а если объединить ее с системами ЗРК "Бук" или ЗРК "Тор", то количество обстреливаемых целей увеличивается в несколько раз. Все эти системы объединяются в единую систему через автоматизированную систему управления противовоздушной обороны (АСУ ПВО). В эту систему входят также межвидовые РЛС, и это позволяет отслеживать и предотвращать любимые американцами массовые удары средствами воздушного нападения", — сказал в интервью "Правде.Ру" Алексей Леонков.

Такие, как в Ираке в 2003 году, когда они по целям выпустили свыше 800 крылатых ракет "Томагавков", не считая того, что было выпущено с самолетов, напомнил эксперт "Правды.Ру".

"И когда генерал заявляет, что он боится С-400, он не понимает того, что нужно бояться всего, что у нас есть. То, что происходило в Сирии 14 апреля, показало эффективность системы. Хорошо отработал многоканальный комплекс "Бук". Он сбил даже такие ракеты, которые американцы впервые применили в боевых условиях, это ракеты JASSM", — резюмировал военный эксперт в беседе с корреспондентом "Правды.Ру".

"Правда.Ру" сообщала о том, что около десяти стран планируют приобрести в России систему противоракетной обороны С-400. Заявки от зарубежных партнеров подтвердили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России. "Мы наблюдаем большой спрос и на системы ПВО: только на С-400 "Триумф" обрабатывается порядка десяти заявок", — сообщил глава ведомства Дмитрий Шугаев.

Напомним, военные разработки поставляются в экспортном варианте. А экспортные варианты всегда "облегчены с целью безопасности и сохранения определенных военных секретов".

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