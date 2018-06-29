Любимые американцами массированные удары крылатыми ракетами ушли в прошлое, система С-400 "Триумф" им этого сделать не позволит, сказал "Правде.Ру" военный эксперт Алексей Леонков.
Сайт Military. com опубликовал интервью главы боевого авиационного командования ВВС генерала Джеймса Холмса, который выразил обеспокоенность улучшением характеристик комплекса С-400 по сравнению с системой С-300. Так, дальность действия ЗРК 400, по словам Холмса, ограничивает радиус боевого применения самолетов четвертого поколения F-35. Конкретно беспокоит генерала "увеличение диапазона и повышение чувствительности датчиков, устанавливаемых на новых средствах ПВО".
Для противодействия российской системе ПВО С-400 в США намерены объединить усилия ВВС и сухопутных войск, сказал Холмс. Сайт Military. com напоминает, что "передовая система С-400, известная как "Триумф", была обнаружена в Сирии и снабжена несколькими ракетами ближнего и дальнего действия с различными сенсорными системами". По данным исследовательской службы конгресса, "ракета имеет дальность 400 километров и эффективна против невидимых самолетов, баллистических ракет и крылатых ракет".
Как сказал "Правде.Ру" военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков, когда американцы говорят про датчики, они, скорее всего, имеют в виду такой компонент системы С-400 "Триумф", как радиолокационные станции (РЛС). Это приемопередающие локационные устройства, которые работают в различных диапазонах волн, что позволяет обнаруживать различные цели — самолеты, в том числе Stealth, а также крылатые тактические ракеты, пояснил эксперт "Правды.Ру".
"Ключи от неба" они ищут постоянно, заметил в интервью "Правде.Ру" Алексей Леонков. Так, во время апрельской операции в Сирии в небе находилось несколько самолетов-разведчиков, которые щупали сирийскую ПВО, чтобы потом выработать против наших "Триумфов" противоядие, "но мы в эту авантюру не ввязались, потому что знали, что сирийские ПВО справятся сами, и, в принципе, это подтвердилось".
"Ключи" от РЛС С-400 подобрать невозможно, потому что сам процесс формирования радиосигналов многовариантен и эти программы постоянно меняются", — сказал корреспонденту "Правды.Ру" военый эксперт.
Алексей Леонков продолжил в интервью "Правде.Ру", что у "Триумфа" радиус обнаружения и поражения составляет 400 километров "и это для них (США. — Ред.) мечта". У американского ЗРК Patriot он порядка 110 километров, и то при условии, что ему цели подсвечивает другой комплекс — самолета дальнего радиолокационного обнаружения AWACS.
"Наша система многоканальная, может вести одновременно около 300 целей, а если объединить ее с системами ЗРК "Бук" или ЗРК "Тор", то количество обстреливаемых целей увеличивается в несколько раз. Все эти системы объединяются в единую систему через автоматизированную систему управления противовоздушной обороны (АСУ ПВО). В эту систему входят также межвидовые РЛС, и это позволяет отслеживать и предотвращать любимые американцами массовые удары средствами воздушного нападения", — сказал в интервью "Правде.Ру" Алексей Леонков.
Такие, как в Ираке в 2003 году, когда они по целям выпустили свыше 800 крылатых ракет "Томагавков", не считая того, что было выпущено с самолетов, напомнил эксперт "Правды.Ру".
"И когда генерал заявляет, что он боится С-400, он не понимает того, что нужно бояться всего, что у нас есть. То, что происходило в Сирии 14 апреля, показало эффективность системы. Хорошо отработал многоканальный комплекс "Бук". Он сбил даже такие ракеты, которые американцы впервые применили в боевых условиях, это ракеты JASSM", — резюмировал военный эксперт в беседе с корреспондентом "Правды.Ру".
"Правда.Ру" сообщала о том, что около десяти стран планируют приобрести в России систему противоракетной обороны С-400. Заявки от зарубежных партнеров подтвердили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России. "Мы наблюдаем большой спрос и на системы ПВО: только на С-400 "Триумф" обрабатывается порядка десяти заявок", — сообщил глава ведомства Дмитрий Шугаев.
Напомним, военные разработки поставляются в экспортном варианте. А экспортные варианты всегда "облегчены с целью безопасности и сохранения определенных военных секретов".
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