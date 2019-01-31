Ученые назвали последствия удара астероида Апофис по Москве

31 января доктор физико-математических наук Валерий Шувалов рассказал журналистам о возможных последствиях падения астероида Апофис на землю. По словам ученого, масштаб катастрофы будет настолько ужасным, что с планеты может быть стерт многомиллионный город.
Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета уже моделировали возможные амплитуды движения астероида, и пришли к выводу, что самое опасное сближение Апофиса с Землей произойдет в 2068 году. Тогда вероятность столкновения будет наиболее высокой. При этом, Шувалов подчеркивает, что на данный момент у населения планеты нет таких ресурсов, которые могли противостоять угрозе Апофиса.
"Последствия будут ужасные. Просто представьте, астероид Апофис имеет диаметр около 300 метров. Если такое тело упадет в пределах Садового кольца Москвы, то весь город будет уничтожен. Более того, масштабные разрушения будут наблюдаться по всей Московской области", — подчеркнул Валерий Шувалов.
"Стоит отметить, что если угроза столкновения с астероидом появится в ближайшее время, человечеству нечем будет это предотвратить. Новейшее оружие, которое у нас есть, просто бессильно против небесного тела таких размеров", — добавил ученый.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в России может появиться новый национальный проект, целью которого станет защита страны от астероидов.
Фото: flickr. com
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