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Машина времени в природе: как гребневик возвращается в детство

2:20
Наука

В журнале Proceedings of the National Academy of Sciences опубликована статья, раскрывающая уникальную способность к обратному развитию у гребневика. Исследование предполагает, что пластичность жизненного цикла у животных может быть более распространена, чем считалось ранее.

Машина времени в природе: как гребневик возвращается в детство
Фото: commons.wikimedia.org by Bruno C. Vellutini, CC BY-SA 3.0

Обычно жизненные циклы животных следуют предсказуемому сценарию: рождение, рост, размножение и смерть. Лишь немногие виды способны отклоняться от этого принципа, примером чего является "бессмертная медуза" Turritopsis dohrnii, которая может возвращаться в полипоидную стадию. Теперь к этой группе животных присоединился гребневик Mnemiopsis leidyi.

"Это открытие меняет наше представление о развитии животных и о возможностях омоложения", — заявила Джоан Дж. Сото-Энджел из Университета Бергена. — "То, что мы обнаружили новый вид с такой "машиной времени", поднимает важные вопросы о распространенности этой способности среди других животных".

Открытие было случайным: Сото-Энджел заметила, что взрослый гребневик в лаборатории исчез, а на его месте появилась личинка. Исследователь, совместно с Павлом Буркхардтом, также из Университета Бергена, провели эксперименты, чтобы проверить, действительно ли животные способны к реверсии. После голодания и травмирования Mnemiopsis leidyi продемонстрировал способность возвращаться от своей взрослой формы к стадии личинки (цидиппида).

"Наблюдать за этим было потрясающе, — вспоминает Сото-Энджел. — Гребневики не только изменили морфологию, но и поведение, начав питаться как типичные личинки цидиппида".

Это исследование подчеркивает гибкость развития гребневиков, делая Mnemiopsis leidyi важной моделью для изучения биологии старения. Как один из древнейших животных, гребневик позволяет предположить, что реверсивное развитие может быть древней особенностью.

"Это волнующее время для исследований", — отметил Буркхардт. "Теперь мы можем выяснить, какие молекулярные механизмы стоят за обратным развитием и что происходит с нервной сетью животного в этом процессе".

Уточнения

Гребе́нник или гребневи́к, обыкнове́нный (лат. Cynosúrus cristátus) — многолетнее травянистое растение, вид рода Гребенник (Cynosurus) семейства Злаки (Gramineae).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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