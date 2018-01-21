Огромный и опасный астероид подлетает к Земле

NASA сообщило о приближении к Земле огромного астероида величиной с небоскреб. Астероид 2002 AJ129 мчит к Земле со скоростью 34 километра в секунду и вплотную приблизится к Земле 4 февраля.
Самое близкое расстояние составит более четырех миллионов километров, это в 10 раз больше, чем от Земли до Луны. Впервые астероид размером 1,2 километра в поперечнике заметили в 2015 году из гавайской обсерватории. Высокая скорость передвижения космического странника объясняется гравитацией Солнца, мимо которого астероид пролетит на расстоянии примерно в 18 миллионов километров, что по космическим меркам совсем близко.
Классифицируется гигант как потенциально опасный. Но в обозримом будущем он точно не пересечется с Землей. В NASA уверяют, что следят за ним более 14 лет и в точности знают его орбиту.
"Наши расчеты показывают, что у астероида 2002 AJ129 ноль шансов столкнуться с Землей 4 февраля или в любое другое время в ближайшие 100 лет", 0 сказано в сообщении агентства.
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