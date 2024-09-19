Лазерный прорыв: ученые достигли рекордного давления для изучения звезд

Немецкие физики предложили новый метод создания экстремальных давлений, необходимых для изучения веществ, встречающихся в глубоких слоях планет-гигантов и белых карликов. Результаты их исследования, опубликованные в Nature Communications, демонстрируют применение короткоимпульсного лазера Джоулевского класса, который сжал тонкую проволоку до давления в 800 миллионов атмосфер — рекордного значения для такого рода экспериментов.
Традиционные методы для создания высоких давлений, такие как динамическое ударное сжатие с многокилоджульными лазерами, имеют ограничения из-за низкой частоты повторения импульсов.
Новый подход, использующий однолучевой короткоимпульсный лазер, создает цилиндрический удар, который сжимает проволоку до условий, аналогичных тем, что существуют в недрах планет и звезд.
Для наблюдения за экспериментом ученые использовали фазово-контрастную визуализацию на основе жесткого рентгеновского лазера, что позволило с высочайшей точностью отслеживать движение ударной волны. Эксперимент достиг сжатия с коэффициентом 9 и давления более 800 Мбар, а моделирование подтвердило точность данных.
Этот метод открывает новые перспективы в астрофизике, давая ученым возможность исследовать экстремальные условия с большей частотой и точностью, что позволит глубже понять строение планет и звезд.
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