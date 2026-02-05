Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Михеев

Этот цветок путают с кораллами — он делает клумбу яркой даже на пустом участке

Садоводство

Цветочные однолетники помогают быстро добавить ярких акцентов в сад, особенно если участок ещё молодой. Среди таких культур выделяется целозия серебристая — эффектное растение с необычными соцветиями, которое уверенно чувствует себя и в цветнике, и в контейнерах.

Цветы в саду
Фото: Pravda.Ru by Сергей Михеев is licensed under publiс domain
Цветы в саду

Описание растения

Целозия серебристая (Celosia argentea) относится к семейству амарантовых и происходит из тропических регионов Азии, Африки и Америки. Это прямостоячий однолетник высотой до 60 см с декоративными листьями и метельчатыми или гребенчатыми соцветиями длиной до 10 см. Цветение продолжается с середины лета до первых заморозков.

Растение требовательно к теплу и свету, предпочитает рыхлые, хорошо дренированные почвы без застоя влаги. По характеру роста и сезонности целозию часто сравнивают с такими культурами, как яркий однолетник, который также используется для быстрого оформления участка.

"При выращивании теплолюбивых однолетников ключевую роль играет не только срок посева, но и стабильность условий в первые недели роста — любые перепады температуры тормозят развитие", — считает агроном-консультант для дачников, обозреватель Pravda. ru Ольга Семёнова.

Декоративные группы и сорта

Среди садовых форм выделяют две основные группы. Перистые сорта образуют воздушные пирамидальные соцветия и подходят для смешанных цветников. Гребенчатые формы отличаются плотными, волнистыми соцветиями и часто используются как акцентные растения. Компактные культивары хорошо растут в горшках и контейнерах, что расширяет возможности оформления.

Особенности выращивания из семян

Семена целозии сохраняют всхожесть до шести лет. Их высевают на рассаду в конце марта — начале апреля, поверхностно, с минимальной заделкой. Для прорастания требуется свет и температура около +20 °C. Всходы появляются в течение двух недель, после чего рассаду пикируют и постепенно закаливают.

Качество семян и их правильное хранение напрямую влияют на результат, поэтому важно учитывать общие правила выбора посевного материала, аналогичные тем, что применяются при работе с другими декоративными культурами и овощами.

"Структура почвы для рассады должна быть сбалансированной: избыток органики так же вреден, как и её нехватка, поскольку корни у целозии чувствительные", — отмечает почвовед, обозреватель Pravda. ru Игорь Лыткин.

Посадка в открытый грунт и уход

На постоянное место рассаду высаживают после окончания возвратных заморозков, соблюдая расстояние между растениями от 10 до 30 см. Посадку проводят методом перевалки, чтобы не травмировать корни. В дальнейшем уход сводится к умеренному поливу, рыхлению почвы и нескольким подкормкам комплексными удобрениями. Об этом сообщает 7dach.

Размещение в саду

Целозия гармонично сочетается с другими однолетниками и декоративными злаками, подходит для бордюров, миксбордеров и контейнерного озеленения. Благодаря ярким соцветиям она остаётся заметным элементом композиции до глубокой осени и может использоваться даже для сухих букетов.

Советы по выращиванию целозии 

  1. Выбирайте солнечное место без застоя воды.
  2. Используйте рыхлый субстрат с добавлением перегноя.
  3. Высаживайте рассаду только после устойчивого потепления.
  4. Подкармливайте комплексными минеральными удобрениями 2-3 раза за сезон.

Популярные вопросы о выращивании целозии

Когда лучше сеять целозию на рассаду?

Оптимальный срок — конец марта или начало апреля.

Можно ли выращивать целозию в горшках?

Да, особенно карликовые сорта хорошо подходят для контейнеров и балконов.

Что лучше выбрать для сада: перистую или гребенчатую целозию?

Перистые сорта универсальны и воздушны, а гребенчатые подойдут для ярких акцентов и бордюров.

Автор Сергей Михеев
Сергей Михеев — садовник-практик, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад цветы рассада растения садоводство
Новости Все >
Пугающие названия без эпидемий: экзотические инфекции остаются под строгим контролем в России
Холодный сезон и горячее железо: техника во дворе довела ребёнка до экстренной помощи
Когда прошлое отказывается умирать: мамонты в Сибири остаются живой угрозой тайги
Политический шум вместо игры: политические споры решают судьбу ЧМ-2026 мировой сцене
Красота стирает лак на ногтях: привычные бьюти-процедуры уступили место новому тренду
Топливо стало роскошью: цены на АИ-92 в Башкирии ушли в новый рывок
Каждая вторая машина — с сюрпризом: скрытые риски ввоза, о которых молчат продавцы
От магазинов до фронта — путь доброты: Россия поднимает волну поддержки защитникам
Профессии меняются, а требования нет: эти качества гарантируют спрос на рынке труда
Слепое доверие юристу оборачивается проблемами: важный нюанс, о котором молчат
Сейчас читают
Гортензия больше не эталон: новый фаворит сада цветёт как сумасшедший до заморозков
Садоводство, цветоводство
Гортензия больше не эталон: новый фаворит сада цветёт как сумасшедший до заморозков
Дедовский приём, работающий как заклинание: семена оживают за считаные дни без химии
Садоводство, цветоводство
Дедовский приём, работающий как заклинание: семена оживают за считаные дни без химии
Популярное
Вредители уходят, а сад становится красивее: растение с запахом, который не выносит тля

Полынь лечебная помогает защитить сад от тли, слизней и грызунов, оставаясь декоративным и неприхотливым растением для участка.

Вредители уходят, а сад становится красивее: растение с запахом, который не выносит тля
Черри-гигант по урожайности: сладкие плоды висят гроздьями даже в холодном сентябре
Черри-гигант по урожайности: сладкие плоды висят гроздьями даже в холодном сентябре
Первые плоды через 35 дней: эти сорта кабачков превращают грядку в конвейер урожая
Euroclear потерял четверть доходов от замороженных российских активов
Капитуляция на фоне блэкаута: судьба режима в Киеве зависит от освобождения Запорожья Любовь Степушова Игорь Тер-Карапетов: Чтобы не потерять искренность, нужно не предавать себя Анжела Якубовская Гигантские комки породы: аномалия под Тихим океаном изменяет магнитное поле Земли Александр Рощин
Капустные листья для голубцов становятся нежными сами: простой трюк для голубцов
Одно опрыскивание меняет всё: яблони работают как завод, а гниль исчезает без следа
Щенок за 2,2 млн стал посмешищем: роскошь рассыпалась быстрее, чем успели похвастаться
Щенок за 2,2 млн стал посмешищем: роскошь рассыпалась быстрее, чем успели похвастаться
Последние материалы
Даже скептики просят добавки: как печень под шубкой превращается в деликатес
Герань даст вдвое больше цветов: простой зимний способ укоренения без хлопот
Ногти-облако ворвутся в 2026 год: главный нюд, который делает руки безупречными
Взорвать океан ради климата: идея, которая переворачивает экологию с ног на голову
Соус, который будит еду: вкус оживит мягкий удар сладкого и острого
Фарфоровые лепестки и жёсткие чешуйки: цветы, которые выглядят живыми даже зимой
Картошка больше не попросит соли: насыщенный вкус возьмёт под контроль особая пудра
Бабочки слетаются стаями: растение, которое цветёт без остановки всё лето
Сегмент, который держит рынок на плаву: кроссоверы, которые вырвались в топ-2026
Будете смотреть на сок иначе: находка новосибирца взорвала сеть и напугала покупателей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.