Пугающие названия без эпидемий: экзотические инфекции под строгим контролем в России

Здоровье

В последние дни сообщения о редких и потенциально опасных вирусных инфекциях снова привлекли внимание россиян. В Подмосковье был зафиксирован случай оспы обезьян, а у девушки, вернувшейся с Сейшельских островов, диагностировали лихорадку чикунгунья. Эти новости вызвали тревогу, однако специалисты подчёркивают: поводов для паники нет. Российская система санитарно-эпидемиологического контроля позволяет эффективно предотвращать распространение подобных инфекций.

Иммунитет против вирусов
Фото: Pravda.Ru by Алёна Малова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Иммунитет против вирусов

Экзотические вирусы под контролем

Роспотребнадзор сообщил, что в обоих случаях экзотических инфекций все противоэпидемические меры были приняты оперативно. Заболевших быстро выявили, госпитализировали, а всех контактных лиц взяли под медицинское наблюдение. По оценке ведомства, риск дальнейшего распространения этих вирусов на территории России минимален, а действующий санитарный контроль в сфере здоровья позволяет отслеживать подобные угрозы на ранних этапах.

На фоне этих событий в СМИ также активно обсуждалась вспышка вируса нипах в индийской Калькутте. Заболевание известно высокой летальностью — по разным данным, от 40 до 75 процентов случаев заканчиваются смертельно. В момент вспышки в регионе находились тысячи российских туристов, что усилило обеспокоенность. Однако специалисты подчёркивают: вирус нипах имеет природный резервуар — летучих мышей, которые в России не обитают, а передача инфекции от человека к человеку крайне ограничена.

Что такое санитарный щит и как он работает

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист и вирусолог Елена Малинникова объясняет, что в мире существует множество экзотических вирусов, некоторые из которых действительно опасны. Тем не менее россиянам не стоит воспринимать каждое подобное сообщение как прямую угрозу для общественной безопасности.

"В России действует чётко выстроенная система защиты от ввоза новых и уже известных инфекций — так называемый "санитарный щит”. Он позволяет в кратчайшие сроки тестировать и выявлять инфицированных. Это диагностика в течение 24 часов, экспресс-тесты, развитая лабораторная сеть и контроль за состоянием всех въезжающих в страну", — говорит врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.

По её словам, значительная часть этой работы остаётся незаметной для обычных людей. В аэропортах и на других пунктах пропуска используется температурный контроль, медицинское наблюдение и эпидемиологический анализ, что позволяет выявлять заболевших ещё на раннем этапе.

"Поэтому волноваться из-за распространения или проникновения вирусов, о которых обыватель может даже не знать, бесполезно. Их хорошо знают специалисты. Главная задача сегодня — вовремя обнаружить заболевшего и провести все необходимые противоэпидемические мероприятия", — подчёркивает эксперт.

Почему экзотические инфекции менее опасны, чем грипп

Одним из ключевых факторов, снижающих риск массового распространения экзотических вирусов, является способ их передачи. По словам Малинниковой, большинство таких инфекций значительно уступают по заразности хорошо известным заболеваниям — гриппу и коронавирусу.

Воздушно-капельный путь передачи делает респираторные вирусы особенно опасными, поскольку они легко распространяются в транспорте, общественных местах и коллективах. Экзотические же инфекции, такие как оспа обезьян или вирус нипах, требуют тесного контакта.

Кроме того, многие экзотические вирусы требуют специфических условий для распространения: определённого климата, наличия переносчиков или животных-резервуаров, которых в России просто нет.

Кто находится в группе повышенного риска

Несмотря на общий низкий риск для населения, существуют группы людей, для которых любые вирусные инфекции представляют большую опасность. К ним относятся пожилые, люди с хроническими заболеваниями и пациенты с иммунодефицитными состояниями.

По словам специалиста, именно этим категориям граждан важно особенно внимательно относиться к своему здоровью, своевременно обращаться к врачу при ухудшении самочувствия и строго соблюдать профилактические рекомендации.

Профилактика остаётся основой защиты

Елена Малинникова подчёркивает, что базовые меры профилактики по-прежнему остаются актуальными и эффективными. Речь идёт о регулярной гигиене рук, тщательном мытье фруктов и овощей, а также ответственном поведении во время поездок за границу с учётом эпидемиологической обстановки.

Эксперт отмечает, что экзотические вирусы действительно существуют, однако их распространение в России строго отслеживается профильными службами, а действующая система санитарной защиты позволяет минимизировать риски для населения.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
