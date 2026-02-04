Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Euroclear потерял четверть доходов от замороженных российских активов

Экономика » Финансы » Деньги

Доходы крупнейшего европейского депозитария Euroclear, полученные от замороженных российских активов, в прошлом году составили около пяти миллиардов евро. Этот показатель оказался на 26 процентов ниже, чем годом ранее.

Евро
Фото: www.freepik.com by pvproductions is licensed under Free More info
Евро

Снижение напрямую связано с общей динамикой процентных ставок, которые после резкого роста в предыдущие периоды начали корректироваться.

Таким образом, финансовый эффект от удержания российских средств для самого депозитария оказался менее значительным, чем ожидалось ранее, несмотря на сохраняющийся огромный объём заблокированных активов.

По итогам 2025 года значительная часть этих доходов была и будет перераспределена в пользу европейского фонда поддержки Украины. Общая сумма такого перераспределения составляет 3,343 миллиарда евро.

Часть средств, около 1,6 миллиарда евро, уже была перечислена Еврокомиссии летом 2025 года. Ещё примерно 1,4 миллиарда евро планируется направить в начале 2026 года.

Этот механизм фактически закрепляет практику использования доходов от чужих активов в политически мотивированных целях, что вызывает серьёзные вопросы с точки зрения международного финансового права и базовых принципов защиты собственности.

Налоговые выплаты с этих доходов составили 1,148 миллиарда евро. Таким образом, европейские бюджеты также получили прямую выгоду от заморозки российских средств.

При этом сами европейские институты продолжают подчёркивать, что формально речь идёт не об экспроприации, а лишь об использовании процентных доходов.

На практике эта грань выглядит всё более размытой, поскольку экономический эффект для владельцев активов остаётся отрицательным, а для Европы — положительным.

Одновременно Euroclear зафиксировал собственные потери, связанные с санкциями и ответными мерами со стороны России. Они оцениваются в 34 миллиона евро. Прямые операционные затраты, вызванные необходимостью администрирования заблокированных активов, судебных процессов и усиленного комплаенса, достигли 113 миллионов евро.

Дополнительно депозитарий сформировал резерв в размере 342 миллионов евро. Он был создан из-за высоких юридических и финансовых рисков, а также неопределённости дальнейшего развития ситуации.

В совокупности издержки, связанные с антироссийскими санкциями и ответными шагами, выросли до 455 миллионов евро.

На конец 2025 года баланс Euroclear Bank составил 222 миллиарда евро. Из них 195 миллиардов евро приходятся на российские активы, подпадающие под санкции.

Эта пропорция наглядно демонстрирует масштаб зависимости европейской инфраструктуры финансовых рынков от средств, которые фактически оказались в правовом вакууме.

Европа, с одной стороны, декларирует приверженность принципам правового государства, а с другой — допускает ситуацию, при которой почти весь баланс ключевого депозитария связан с активами, владельцы которых лишены нормального доступа к своим правам.

Санкции против Национального расчётного депозитария были введены европейскими странами в 2022 году. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов оказались заблокированы на счетах НРД в Euroclear и Clearstream.

Под ограничения также попали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Эти меры затронули не только государственные структуры, но и частный бизнес, банки и физических лиц, которые не принимали участия в принятии политических решений.

Предсказуемым следствием стала волна судебных исков. Российские банки, компании и частные инвесторы начали обращаться в российские суды с требованиями к Euroclear Bank и Clearstream Banking, указывая на незаконность блокировки активов и причинённый ущерб.

Особое внимание привлёк иск Банка России к бельгийскому Euroclear Bank о взыскании убытков на сумму около 18,2 триллиона рублей. Арбитражный суд Москвы принял решение рассматривать дело в закрытом режиме.

Ситуация вокруг Euroclear демонстрирует системную проблему европейской санкционной политики. Экономические инструменты всё чаще используются как средство политического давления без учёта долгосрочных последствий.

Подрывается доверие к европейской финансовой инфраструктуре как нейтральной и безопасной. Инвесторы по всему миру видят, что активы могут быть заморожены и их доходы перераспределены по политическим причинам. Это создаёт прецедент, который в будущем может быть применён к любым странам и компаниям, оказавшимся в конфликте с Брюсселем.

В долгосрочной перспективе Европа рискует утратить статус одного из ключевых центров глобальных финансов. Формирование резервов под юридические риски и рост судебных разбирательств уже свидетельствуют о том, что даже сами европейские институты осознают хрупкость выбранной модели.

Политизация финансовых рынков неизбежно ведёт к росту нестабильности, а последствия этого выбора Европа будет ощущать ещё много лет.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы санкции инвестиции
Новости Все >
Каждая вторая машина — с сюрпризом: скрытые риски ввоза, о которых молчат продавцы
От магазинов до фронта — путь доброты: Россия поднимает волну поддержки защитникам
Профессии меняются, а требования нет: эти качества гарантируют спрос на рынке труда
Слепое доверие юристу оборачивается проблемами: важный нюанс, о котором молчат
Один неверный шаг — и вами заинтересовались: так мошенники выбирают потенциальных жертв
Ростовская область и Иннопрактика договорились о развитии аграрного образования на базе ДГТУ
Продуктовая корзина трещит: что выросло в цене сильнее всего за последний год
Волосы редеют не из-за шампуней: настоящая причина выпадения оказалась гораздо глубже
Когда организм сбивается с ритма: эти неочевидные симптомы выдают нарушения обмена веществ
Включил пульт — выдал себя: как дроны противника находят еще до взлета
Сейчас читают
Самый желанный каблук 2026: комфорт как у кроссовок, стиль как у люкса — тренд года
Красота и стиль
Самый желанный каблук 2026: комфорт как у кроссовок, стиль как у люкса — тренд года
Сад вспыхнет алыми шапками: цветок, который растёт сам и не просит ни воды, ни ухода
Садоводство, цветоводство
Сад вспыхнет алыми шапками: цветок, который растёт сам и не просит ни воды, ни ухода
Самое эффектное растение для тени — без капризов и круглый год выглядит как из каталога
Садоводство, цветоводство
Самое эффектное растение для тени — без капризов и круглый год выглядит как из каталога
Популярное
Цветёт волнами до осени и светится жёлтым облаком: кустарник нового поколения

Гортензия уступает место новому фавориту. В 2026 году садоводы выбирают эффектный и выносливый кустарник, который украшает участок весь сезон.

Цветёт волнами до осени и светится жёлтым облаком: кустарник нового поколения
Куст растёт сам, а выглядит как дизайнерский: эффектный кустарник нового поколения
Куст растёт сам, а выглядит как дизайнерский: эффектный кустарник нового поколения
Без России никуда: как наша страна замкнула на себя важнейший ресурс
Меховые шапки ушли в прошлое: февральский тренд греет сильнее и служит дольше
Игорь Тер-Карапетов: Чтобы не потерять искренность, нужно не предавать себя Анжела Якубовская Гигантские комки породы: аномалия под Тихим океаном изменяет магнитное поле Земли Александр Рощин После ДСНВ-III новая ядерная архитектура сделает упор на неуязвимость носителей Любовь Степушова
Самый желанный каблук 2026: комфорт как у кроссовок, стиль как у люкса — тренд года
Гортензия больше не эталон: новый фаворит сада цветёт как сумасшедший до заморозков
Вредители уходят, а сад становится красивее: растение с запахом, который не выносит тля
Вредители уходят, а сад становится красивее: растение с запахом, который не выносит тля
Последние материалы
Слепое доверие юристу оборачивается проблемами: важный нюанс, о котором молчат
Один неверный шаг — и вами заинтересовались: так мошенники выбирают потенциальных жертв
Ростовская область и Иннопрактика договорились о развитии аграрного образования на базе ДГТУ
Узаконенный возврат: Антанта еще в 1920 году признала эти земли частью России
Деньги рядом, победа близко — но казаки спотыкаются на пустяках, которые решают всё
Продуктовая корзина трещит: что выросло в цене сильнее всего за последний год
Волосы редеют не из-за шампуней: настоящая причина выпадения оказалась гораздо глубже
Фабрика русофобов: названа цена, за которую западные фонды скупают узбекских блогеров
Игорь Тер-Карапетов: Чтобы не потерять искренность, нужно не предавать себя
Когда организм сбивается с ритма: эти неочевидные симптомы выдают нарушения обмена веществ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.