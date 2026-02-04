Euroclear потерял четверть доходов от замороженных российских активов

Доходы крупнейшего европейского депозитария Euroclear, полученные от замороженных российских активов, в прошлом году составили около пяти миллиардов евро. Этот показатель оказался на 26 процентов ниже, чем годом ранее.

Фото: www.freepik.com by pvproductions is licensed under Free More info Евро

Снижение напрямую связано с общей динамикой процентных ставок, которые после резкого роста в предыдущие периоды начали корректироваться.

Таким образом, финансовый эффект от удержания российских средств для самого депозитария оказался менее значительным, чем ожидалось ранее, несмотря на сохраняющийся огромный объём заблокированных активов.

По итогам 2025 года значительная часть этих доходов была и будет перераспределена в пользу европейского фонда поддержки Украины. Общая сумма такого перераспределения составляет 3,343 миллиарда евро.

Часть средств, около 1,6 миллиарда евро, уже была перечислена Еврокомиссии летом 2025 года. Ещё примерно 1,4 миллиарда евро планируется направить в начале 2026 года.

Этот механизм фактически закрепляет практику использования доходов от чужих активов в политически мотивированных целях, что вызывает серьёзные вопросы с точки зрения международного финансового права и базовых принципов защиты собственности.

Налоговые выплаты с этих доходов составили 1,148 миллиарда евро. Таким образом, европейские бюджеты также получили прямую выгоду от заморозки российских средств.

При этом сами европейские институты продолжают подчёркивать, что формально речь идёт не об экспроприации, а лишь об использовании процентных доходов.

На практике эта грань выглядит всё более размытой, поскольку экономический эффект для владельцев активов остаётся отрицательным, а для Европы — положительным.

Одновременно Euroclear зафиксировал собственные потери, связанные с санкциями и ответными мерами со стороны России. Они оцениваются в 34 миллиона евро. Прямые операционные затраты, вызванные необходимостью администрирования заблокированных активов, судебных процессов и усиленного комплаенса, достигли 113 миллионов евро.

Дополнительно депозитарий сформировал резерв в размере 342 миллионов евро. Он был создан из-за высоких юридических и финансовых рисков, а также неопределённости дальнейшего развития ситуации.

В совокупности издержки, связанные с антироссийскими санкциями и ответными шагами, выросли до 455 миллионов евро.

На конец 2025 года баланс Euroclear Bank составил 222 миллиарда евро. Из них 195 миллиардов евро приходятся на российские активы, подпадающие под санкции.

Эта пропорция наглядно демонстрирует масштаб зависимости европейской инфраструктуры финансовых рынков от средств, которые фактически оказались в правовом вакууме.

Европа, с одной стороны, декларирует приверженность принципам правового государства, а с другой — допускает ситуацию, при которой почти весь баланс ключевого депозитария связан с активами, владельцы которых лишены нормального доступа к своим правам.

Санкции против Национального расчётного депозитария были введены европейскими странами в 2022 году. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов оказались заблокированы на счетах НРД в Euroclear и Clearstream.

Под ограничения также попали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Эти меры затронули не только государственные структуры, но и частный бизнес, банки и физических лиц, которые не принимали участия в принятии политических решений.

Предсказуемым следствием стала волна судебных исков. Российские банки, компании и частные инвесторы начали обращаться в российские суды с требованиями к Euroclear Bank и Clearstream Banking, указывая на незаконность блокировки активов и причинённый ущерб.

Особое внимание привлёк иск Банка России к бельгийскому Euroclear Bank о взыскании убытков на сумму около 18,2 триллиона рублей. Арбитражный суд Москвы принял решение рассматривать дело в закрытом режиме.

Ситуация вокруг Euroclear демонстрирует системную проблему европейской санкционной политики. Экономические инструменты всё чаще используются как средство политического давления без учёта долгосрочных последствий.

Подрывается доверие к европейской финансовой инфраструктуре как нейтральной и безопасной. Инвесторы по всему миру видят, что активы могут быть заморожены и их доходы перераспределены по политическим причинам. Это создаёт прецедент, который в будущем может быть применён к любым странам и компаниям, оказавшимся в конфликте с Брюсселем.

В долгосрочной перспективе Европа рискует утратить статус одного из ключевых центров глобальных финансов. Формирование резервов под юридические риски и рост судебных разбирательств уже свидетельствуют о том, что даже сами европейские институты осознают хрупкость выбранной модели.

Политизация финансовых рынков неизбежно ведёт к росту нестабильности, а последствия этого выбора Европа будет ощущать ещё много лет.