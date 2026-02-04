Холодный сезон и горячее железо: техника во дворе довела ребёнка до экстренной помощи

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Травмы, полученные при использовании бытовой и коммунальной техники, нередко оказываются гораздо серьёзнее, чем кажется на первый взгляд. Особенно опасными такие ситуации становятся, когда в них попадают дети. В Подмосковье врачам пришлось бороться за здоровье десятилетнего мальчика, нога которого оказалась в работающей снегоуборочной машине.

Хирурги, выполняющие операции в операционной комнате
Фото: Pravda.Ru by Малова Алёна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хирурги, выполняющие операции в операционной комнате

Экстренная операция после несчастного случая

Инцидент произошёл во время уборки снега. В какой-то момент нога ребёнка попала в механизм снегоуборочной техники, что привело к тяжёлым повреждениям. Подобные происшествия регулярно фиксируются в зимний период и входят в число наиболее тяжёлых бытовых травм, связанных с механизированным инвентарём и уличными работами в холодное время года.

Родители не стали терять время и сразу вызвали скорую помощь. Медики экстренно доставили мальчика в Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу, где ему была оказана специализированная помощь в условиях профильного стационара.

При поступлении состояние конечности вызывало серьёзные опасения. У пациента диагностировали множественные рвано-ушибленные раны стопы и голени, а также открытый перелом левой большеберцовой кости. Подобные повреждения относятся к категории тяжёлых травм, которые требуют немедленного хирургического вмешательства и тщательного контроля на всех этапах лечения.

Ход хирургического вмешательства

Операцию проводила команда травматологов-ортопедов специализированного отделения больницы. Врачи действовали поэтапно, оценивая состояние мягких тканей и степень разрушений, чтобы снизить риск осложнений и сохранить функциональность конечности.

"К сожалению, количество ран и их размеры были очень внушительными. В ходе операции ребёнку выполнена первичная хирургическая обработка всех ран. Также проведена ревизия — детальное обследование для определения степени повреждений, поиска инородных тел, а также оценки состояния тканей, сосудов и нервов. Кроме того, была выполнена репозиция — сопоставление костных отломков — с последующей фиксацией спицами", — рассказал заведующий отделением № 3 Сергей Катин.

Такая тактика широко применяется при сложных переломах и позволяет создать оптимальные условия для дальнейшего сращения костей и восстановления двигательной функции, сообщает "Вести Подмосковья".

Восстановление и дальнейшее лечение

После операции ребёнок находился под постоянным наблюдением врачей. Специалисты контролировали состояние мягких тканей, кровоснабжение конечности и динамику заживления, что особенно важно при открытых переломах и обширных ранах.

Благодаря своевременной медицинской помощи и правильно выбранной тактике лечения восстановительный процесс проходил без осложнений. Сейчас мальчик чувствует себя хорошо и уже выписан домой для амбулаторного лечения под наблюдением специалистов. После полного сращения костей ему предстоит ещё один плановый этап — операция по удалению металлических конструкций, которые использовались для фиксации перелома, что является стандартной практикой в современной детской травматологии.

Почему травмы от техники особенно опасны

Снегоуборочные машины, как и другой механизированный инвентарь, представляют повышенную опасность при неправильном использовании. Подобные травмы часто сопровождаются сочетанными повреждениями костей и мягких тканей, что значительно усложняет лечение и увеличивает сроки реабилитации.

К основным рискам таких повреждений относятся:

  1. множественные рваные и ушибленные раны;
  2. открытые переломы;
  3. высокая вероятность инфицирования;
  4. возможные повреждения нервов и сосудов.

Особенно уязвимы дети, которые могут не до конца осознавать опасность работающего механизма. Врачи регулярно подчёркивают, что контроль со стороны взрослых и соблюдение элементарных правил безопасности позволяют существенно снизить число подобных происшествий и тяжёлых последствий для здоровья.

Что важно помнить

Зимний период традиционно сопровождается ростом числа травм, связанных с уборкой снега и использованием техники. Чтобы снизить риски, специалисты рекомендуют:

  1. не допускать детей к работающим механизмам;
  2. использовать защитные ограждения и блокировки;
  3. заранее объяснять ребёнку потенциальные опасности;
  4. при любой серьёзной травме немедленно обращаться за медицинской помощью.

Своевременные действия родителей и профессионализм врачей в данном случае позволили избежать тяжёлых осложнений и сохранить здоровье ребёнка.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
