Хотите больше цвета и меньше проблем? Эти растения обойдут сирень по всем параметрам

Сирень ассоциируется с весной, ароматом и уютом, но всё чаще садоводы задумываются о замене этого привычного кустарника. Причина проста: цветёт она недолго, активно даёт поросль и не всегда радует декоративностью листвы. Современный сад предлагает немало альтернатив, которые выглядят не менее эффектно и при этом цветут дольше.

Фото: Pravda.Ru by Анна Беспалова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Арка с глицинией

Почему сирень всё чаще заменяют

Сирень по праву считается классикой, однако у неё есть особенности, которые не всем подходят. Период цветения редко превышает три недели, после чего куст становится обычным зелёным фоном. Кроме того, растение склонно к образованию обильной корневой поросли и может со временем превращаться в проблему для участка, как и некоторые декоративные деревья.

Поэтому всё больше владельцев участков выбирают кустарники с более продолжительным цветением, выразительной листвой и меньшими требованиями к формированию. Особенно востребованы растения, которые визуально напоминают сирень или создают столь же пышный и ароматный эффект.

Буддлея — сирень с летним характером

Буддлею часто путают с сиренью из-за длинных метельчатых соцветий. Главное её преимущество — длительное цветение с конца июля и до осени. Куст быстро растёт, редко болеет и практически не привлекает вредителей.

Буддлея хорошо смотрится как в одиночных посадках, так и в композициях с розами, декоративными злаками и многолетниками. Зимой побеги могут подмерзать, но растение легко восстанавливается. Окраска соцветий варьируется от белой до насыщенно-фиолетовой, что позволяет подобрать вариант под любой стиль сада.

Глициния — роскошная альтернатива для тёплых мест

Глициния не является кустарником, но часто используется как замена сирени за счёт эффектных кистевидных соцветий и сильного аромата. Эта древесная лиана способна превратить забор, перголу или фасад в живую цветущую стену.

Для регионов с холодной зимой важно выбирать морозостойкие виды. При правильной обрезке и хорошем освещении глициния цветёт с мая до середины лета, а некоторые сорта способны порадовать повторным цветением. Это вариант для тех, кто готов уделять растению немного больше внимания.

Гортензия — универсальный фаворит сада

Среди гортензий именно метельчатые сорта чаще всего сравнивают с сиренью. Их пышные соцветия меняют окраску в течение сезона и украшают участок с начала лета до заморозков. Кусты отличаются хорошей зимостойкостью и устойчивостью к болезням.

Гортензии предпочитают лёгкую полутень и влажную почву. Они отлично сочетаются с хвойными, хостами, астильбой и декоративными злаками, а по продолжительности цветения значительно превосходят сирень, особенно в композициях с неприхотливыми кустарниками.

"Гортензии ценят не только за цветение, но и за способность сохранять структуру сада даже в период межсезонья", — отмечает агроном-консультант, обозреватель Pravda. ru Ольга Владимировна Семёнова.

Калина Бульденеж — шаровидная элегантность

Эта форма калины известна крупными шаровидными соцветиями, которые держатся более месяца. Цветки меняют оттенок от зеленоватого до кремово-белого, а затем слегка розовеют. Аромата у растения нет, зато декоративная листва сохраняется до поздней осени.

Калина Бульденеж неприхотлива, хорошо переносит полутень и морозы, подходит для живых изгородей и одиночных посадок. Однако куст требует профилактики от вредителей и иногда нуждается в подвязке ветвей. Об этом сообщает Огород.ru.

Спирея — лёгкость и надёжность

Летнецветущие виды спиреи часто выбирают как практичную замену сирени. Их пирамидальные соцветия напоминают сиреневые метёлки, а цветение продолжается до двух месяцев. Кусты быстро растут, редко болеют и почти не требуют ухода.

Спирея отлично подходит для живых изгородей, групповых посадок и сочетаний с хвойными растениями. Обрезка весной стимулирует обильное цветение и поддерживает аккуратную форму куста.

Цеанотус — калифорнийская сирень

Цеанотус часто называют калифорнийской сиренью, хотя родства между ними нет. Компактные кусты с синими, голубыми или розовыми метёлками выглядят очень эффектно и цветут с конца лета до осени.

Растение засухоустойчиво и предпочитает солнечные, защищённые от ветра места. В средней полосе требует укрытия на зиму, но при правильном уходе становится настоящим украшением сада и ярким солитером.

