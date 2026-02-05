Природа пошла против законов токсикологии: найдено существо с зелёной кровью

В тропических лесах Новой Гвинеи обнаружены ящерицы, чья физиология ставит под сомнение устоявшиеся законы биологии. Их кровь имеет ярко-зелёный цвет из-за вещества, которое для человека считается потенциально смертельным. Ученые пытаются понять, как эта особенность могла возникнуть и зачем она вообще понадобилась эволюции. Об этом сообщает научное издание NPR.

Ящерицы с зелёной кровью, которые нарушают правила

Речь идёт о древесных сцинках рода Prasinohaema — единственных известных амниотах с ярко-зелёной кровью. Такой цвет объясняется экстремально высокой концентрацией биливердина — желчного пигмента, образующегося при распаде гемоглобина. У человека накопление биливердина связано с желтухой и может приводить к тяжёлым поражениям печени и нервной системы.

Однако у этих рептилий биливердин свободно циркулирует в организме, окрашивая не только кровь, но и кости, мышцы и слизистые оболочки, не вызывая заметного вреда для здоровья. Подобные парадоксы токсичности уже известны науке — например, у птиц с опасными токсинами, обитающих в тех же регионах.

"С точки зрения токсикологии это выглядит как естественный эксперимент, где организм не просто терпит яд, а интегрирует его в обмен веществ", — считает токсиколог, обозреватель Pravda. ru Игорь Владимирович Седов.

Почему смертельный пигмент оказался безопасным

Особое удивление у учёных вызывает не только сама зелёная кровь, но и то, что эта особенность возникла независимо как минимум в четырёх разных эволюционных линиях сцинков Австрало-Тихоокеанского региона. Это указывает на возможное адаптивное преимущество, а не случайную мутацию.

"Мы имеем дело с одной из самых радикальных физиологических аномалий среди позвоночных", — отмечает герпетолог Кристофер Остин из Университета штата Луизиана.

Версии о том, что зелёная кровь делает ящериц несъедобными или отпугивает хищников, не подтвердились. Эксперименты показали, что птицы без колебаний поедают этих рептилий, а вкусовые тесты не выявили различий между видами с обычной и зелёной кровью.

Связь с защитой от инфекций

Более перспективной оказалась гипотеза о роли биливердина в защите от паразитов. Известно, что определённые уровни желчных пигментов у человека могут снижать риск заражения малярией. При этом ящерицы Новой Гвинеи регулярно сталкиваются с паразитами рода Plasmodium, родственными возбудителю малярии.

Исследователи Американского музея естественной истории предполагают, что накопление биливердина может мешать развитию этих патогенов. Аналогичные защитные стратегии уже наблюдались у видов с экстремальной устойчивостью к болезням, включая долгоживущих землекопов.

"Если биливердин действительно вмешивается в жизненный цикл паразитов, это пример того, как токсичное соединение становится частью иммунной стратегии", — считает биофизик, обозреватель Pravda. ru Алексей Викторович Корнилов.

Генетическая разгадка зелёной крови

Дополнительный свет проливает исследование, опубликованное в Journal of Heredity в 2025 году. В нём описывается дублированная и изменённая версия белка, связанного с альфа-фетопротеином, который, предположительно, способен связывать биливердин и снижать его токсичность. Наличие или отсутствие альбумина у этих ящериц пока остаётся предметом споров.

Геномный анализ также выявил высокий уровень транспозонов — подвижных элементов ДНК, влияющих на экспрессию генов. По данным IFLScience, такая генетическая "подвижность" могла способствовать появлению белков, нейтрализующих опасный пигмент.

От тропических лесов к медицине

Способность ящериц переносить концентрации биливердина, смертельные для млекопитающих, открывает новые направления для биомедицинских исследований. У людей избыток желчных пигментов вызывает воспаление, окислительный стресс и разрушение клеток. Рептилии, похоже, нашли способ обойти эти механизмы.

Изучение их генома, начатое командой Университета Бригама Янга на основе музейных образцов, хранившихся более 20 лет, уже дало прорывные результаты. В перспективе эти данные могут лечь в основу новых подходов к терапии заболеваний печени и изучению устойчивости организма к токсическим нагрузкам.

Популярные вопросы о ящерицах с зелёной кровью

Опасны ли эти ящерицы для человека?

Нет, они не ядовиты и не представляют угрозы.

Почему их кровь зелёная?

Из-за крайне высокой концентрации биливердина.

Может ли это помочь медицине?

Да, понимание механизма может помочь в лечении болезней печени.