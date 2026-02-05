Природа пошла против законов токсикологии: найдено существо с зелёной кровью

В тропических лесах Новой Гвинеи обнаружены ящерицы, чья физиология ставит под сомнение устоявшиеся законы биологии. Их кровь имеет ярко-зелёный цвет из-за вещества, которое для человека считается потенциально смертельным. Ученые пытаются понять, как эта особенность могла возникнуть и зачем она вообще понадобилась эволюции. Об этом сообщает научное издание NPR.
Речь идёт о древесных сцинках рода Prasinohaema — единственных известных амниотах с ярко-зелёной кровью. Такой цвет объясняется экстремально высокой концентрацией биливердина — желчного пигмента, образующегося при распаде гемоглобина. У человека накопление биливердина связано с желтухой и может приводить к тяжёлым поражениям печени и нервной системы.
Однако у этих рептилий биливердин свободно циркулирует в организме, окрашивая не только кровь, но и кости, мышцы и слизистые оболочки, не вызывая заметного вреда для здоровья. Подобные парадоксы токсичности уже известны науке — например, у птиц с опасными токсинами, обитающих в тех же регионах.
"С точки зрения токсикологии это выглядит как естественный эксперимент, где организм не просто терпит яд, а интегрирует его в обмен веществ", — считает токсиколог, обозреватель Pravda. ru Игорь Владимирович Седов.
Особое удивление у учёных вызывает не только сама зелёная кровь, но и то, что эта особенность возникла независимо как минимум в четырёх разных эволюционных линиях сцинков Австрало-Тихоокеанского региона. Это указывает на возможное адаптивное преимущество, а не случайную мутацию.
"Мы имеем дело с одной из самых радикальных физиологических аномалий среди позвоночных", — отмечает герпетолог Кристофер Остин из Университета штата Луизиана.
Версии о том, что зелёная кровь делает ящериц несъедобными или отпугивает хищников, не подтвердились. Эксперименты показали, что птицы без колебаний поедают этих рептилий, а вкусовые тесты не выявили различий между видами с обычной и зелёной кровью.
Более перспективной оказалась гипотеза о роли биливердина в защите от паразитов. Известно, что определённые уровни желчных пигментов у человека могут снижать риск заражения малярией. При этом ящерицы Новой Гвинеи регулярно сталкиваются с паразитами рода Plasmodium, родственными возбудителю малярии.
Исследователи Американского музея естественной истории предполагают, что накопление биливердина может мешать развитию этих патогенов. Аналогичные защитные стратегии уже наблюдались у видов с экстремальной устойчивостью к болезням, включая долгоживущих землекопов.
"Если биливердин действительно вмешивается в жизненный цикл паразитов, это пример того, как токсичное соединение становится частью иммунной стратегии", — считает биофизик, обозреватель Pravda. ru Алексей Викторович Корнилов.
Дополнительный свет проливает исследование, опубликованное в Journal of Heredity в 2025 году. В нём описывается дублированная и изменённая версия белка, связанного с альфа-фетопротеином, который, предположительно, способен связывать биливердин и снижать его токсичность. Наличие или отсутствие альбумина у этих ящериц пока остаётся предметом споров.
Геномный анализ также выявил высокий уровень транспозонов — подвижных элементов ДНК, влияющих на экспрессию генов. По данным IFLScience, такая генетическая "подвижность" могла способствовать появлению белков, нейтрализующих опасный пигмент.
Способность ящериц переносить концентрации биливердина, смертельные для млекопитающих, открывает новые направления для биомедицинских исследований. У людей избыток желчных пигментов вызывает воспаление, окислительный стресс и разрушение клеток. Рептилии, похоже, нашли способ обойти эти механизмы.
Изучение их генома, начатое командой Университета Бригама Янга на основе музейных образцов, хранившихся более 20 лет, уже дало прорывные результаты. В перспективе эти данные могут лечь в основу новых подходов к терапии заболеваний печени и изучению устойчивости организма к токсическим нагрузкам.
Опасны ли эти ящерицы для человека?
Нет, они не ядовиты и не представляют угрозы.
Почему их кровь зелёная?
Из-за крайне высокой концентрации биливердина.
Может ли это помочь медицине?
Да, понимание механизма может помочь в лечении болезней печени.
