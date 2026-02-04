Каждая вторая машина — с сюрпризом: скрытые риски ввоза, о которых молчат продавцы

Импорт автомобиля из-за рубежа по-прежнему выглядит для многих россиян способом сэкономить, однако за привлекательными предложениями нередко скрываются серьёзные правовые и финансовые риски. Рынок доставки машин за последние годы заметно изменился, а вместе с ним выросло число посредников, работающих на грани закона.

Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобиль

Опасные схемы с таможенной стоимостью

Одной из самых распространённых и рискованных практик остаётся занижение таможенной стоимости автомобиля. По словам специалистов, недобросовестные компании используют схемы растаможки через третьи страны или оформляют транспортные средства на юридические лица с последующей перепродажей.

Профессор кафедры логистики Финансового университета Надежда Капустина подчёркивает, что такие действия создают долгосрочные проблемы для покупателя.

"Все подобные манипуляции создают реальную угрозу того, что впоследствии таможенные органы доначислят платежи, а покупатель окажется должником с арестованным имуществом", — отмечает Надежда Капустина.

Эксперт указывает, что добросовестный посредник обязан заранее предоставить детальную калькуляцию всех расходов, включая пошлины и утилизационный сбор, а также зафиксировать итоговую сумму в договоре с чётким распределением ответственности сторон.

Финансовые и юридические ловушки

Доцент Финансового университета Дмитрий Морковкин обращает внимание на целый комплекс дополнительных рисков. Среди них — нарушение валютного законодательства при расчётах с нерезидентами с использованием наличных средств или криптовалюты. Такие операции могут обернуться штрафами до 40% от суммы сделки или даже уголовной ответственностью.

Отдельной проблемой стал массовый отзыв свидетельств о безопасности конструкции транспортного средства.

"В последнее время Росстандарт массово отзывает СБКТС из-за занижения таможенной стоимости, сокрытия расходов или неправильного оформления. Занижение стоимости влечет требования доплаты, которые иногда исчисляются миллионами рублей", — поясняет Дмитрий Морковкин.

Скрытые ограничения и технические риски

Эксперты отмечают, что значительная часть ввезённых автомобилей имеет скрытые юридические ограничения. По оценкам специалистов, до 30% таких машин могут находиться в залоге, под арестом или иметь криминальное прошлое, зафиксированное в базах Интерпола.

К техническим рискам относятся скрученный пробег и неочевидные повреждения после ДТП. Подобные проблемы выявляются у 25-30% автомобилей и часто требуют дорогостоящего ремонта уже после постановки машины на учёт. Об этом сообщает tmn.aif.ru.

Как снизить риски при покупке

Чтобы покупка автомобиля за рубежом действительно оказалась выгодной, специалисты советуют действовать строго в правовом поле. Речь идёт о проверке репутации компании через официальные реестры и независимые отзывы, работе только с лицензированными брокерами и использовании аккредитивной формы расчётов.

Эксперты также рекомендуют не вносить крупные предоплаты без твёрдых гарантий доставки, получать оригиналы всех документов до окончательной оплаты и проверять VIN-номер сразу через несколько независимых источников, поскольку российские сервисы истории для зарубежных автомобилей часто оказываются недоступны.