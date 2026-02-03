Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Павел Корнеев

Вредители уходят, а сад становится красивее: растение с запахом, который не выносит тля

Садоводство

В саду есть растения, которые одновременно украшают участок и помогают решать практические задачи без химии. Одно из них давно используют дачники, выбирающие натуральные методы защиты огорода. Речь идёт о культуре с выразительным ароматом и высокой выносливостью.

Растение для защиты сада
Фото: Pravda.Ru by Павел Корнеев is licensed under publiс domain
Растение для защиты сада

Натуральная защита для сада и огорода

Полынь лечебная известна способностью отпугивать тлю, муравьёв, слизней и улиток, а также создавать неблагоприятные условия для кротов и грызунов. Благодаря плотной листве и активным веществам растение часто используют как элемент натуральной защиты растений. При этом полынь легко вписывается в дизайн участка: куст можно сформировать в аккуратный шар или оставить свободную форму.

"Резкие растительные запахи действительно могут снижать активность насекомых-вредителей, особенно на ранних стадиях заражения", — считает энтомолог, обозреватель Pravda. ru Дмитрий Александрович Савельев.

Польза за пределами грядок

Полынь применяют не только в садоводстве. Листья иногда используют в кулинарии — в соусах, мясных блюдах и напитках. В народной медицине растение ценят за фунгицидные, бактерицидные и противовоспалительные свойства. Такой широкий спектр применения делает полынь универсальной культурой для дачного участка.

Как работает аромат полыни

Основное действие растения связано с его запахом, который плохо переносят многие вредители. Для защиты посадок достаточно разложить срезанные веточки у основания кустов — под розами, огурцами, томатами и другими культурами. При появлении тли зелени используют больше: уже к вечеру численность вредителей снижается, а через сутки они могут исчезнуть полностью. В профилактических целях полынь раскладывают заранее, например под розами в период бутонизации.

Условия выращивания

Полынь предпочитает солнечные места и дренированную почву средней плодородности. Полив требуется умеренный, без переувлажнения. Стрижку проводят щадяще, поддерживая форму куста и стимулируя рост боковых побегов, что соответствует общим принципам ухода за неприхотливыми многолетниками. Об этом "Дача — это маленькая жизнь".

"Такие растения ценны тем, что не требуют постоянных подкормок и хорошо восстанавливаются после обрезки", — отмечает агроном-консультант для дачников, обозреватель Pravda. ru Ольга Владимировна Семёнова.

Зимостойкость и размножение

Полынь отличается высокой зимостойкостью и не нуждается в укрытии. Каждую весну она даёт новые побеги, сохраняя декоративность до морозов. Размножают растение отводками: в конце весны нижний побег пригибают к земле, фиксируют и присыпают почвой, после укоренения его отделяют от материнского куста.

Плюсы и минусы использования полыни

Полынь рассматривают как практичное решение для сада, однако у неё есть особенности.

Плюсы

натуральную защиту от вредителей,

неприхотливость и декоративность;

Минусы

  • выраженный аромат,
  • необходимость контролировать разрастание.

Советы по использованию полыни

Высадите растение на солнечном участке с хорошим дренажом. Поливайте умеренно. Формируйте куст обрезкой несколько раз за сезон. Используйте свежие веточки для защиты культур. При необходимости обновляйте зелёную "подстилку" каждые несколько дней.

Популярные вопросы о полыни в саду

Как выбрать место для посадки?

Лучше подойдёт солнечный участок без застоя воды.

Можно ли использовать полынь постоянно?

Да, она подходит и для профилактики, и при появлении вредителей.

Что эффективнее — живой куст или срезанные ветки?

Живое растение действует постоянно, а ветки удобны для точечной защиты.

Автор Павел Корнеев
Павел Корнеев — специалист по уходу за садом, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
