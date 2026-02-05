Герань даст вдвое больше цветов: простой зимний способ укоренения без хлопот

Зимой можно не только ухаживать за комнатными растениями, но и заранее подготовить себе пышную коллекцию гераней к весне. Один простой способ укоренения помогает получить крепкие молодые кустики практически бесплатно. Достаточно правильно нарезать черенки и создать им подходящие условия. Об этом сообщает actualno. com.

Размножение герани зимой: почему это удобно

Январь и февраль считаются идеальным временем для черенкования герани, которая зимует на подоконнике, в прохладных помещениях или на лестничных площадках. Осенью и зимой побеги часто вытягиваются из-за короткого светового дня, и растение теряет аккуратный вид.

Но именно такие удлинённые стебли становятся отличным материалом для размножения. Вместо того чтобы выбрасывать их после обрезки, можно превратить их в новые растения, которые весной порадуют густой зеленью и цветением.

"Зимнее укоренение помогает растению мягче пережить сезонный стресс и активнее включиться в рост весной" — считает Биолог, обозреватель Pravda. ru Ворошилов Андрей Владимирович.

Как подготовить черенки для укоренения

Для начала важно выбрать только крепкие и здоровые побеги. Затем проводится обрезка, которая одновременно улучшает внешний вид материнского куста и даёт посадочный материал.

Основные шаги подготовки:

Срежьте вытянувшиеся стебли, оставив на растении 3-4 почки Укоротите черенок до длины около 15 см Сделайте косой срез чуть выше узла Удалите нижние листья, оставив 4-5 сверху

Такой подход помогает избежать загнивания и направляет силы растения на формирование корней.

Самый простой метод укоренения с пакетом

Один из малоизвестных, но очень удобных способов — укоренение в небольших пакетах с застёжкой. Он позволяет сохранить влагу и практически не требует полива.

Сначала нужно подготовить лёгкий субстрат. Хорошо подходит смесь универсальной почвы и песка или перлита в пропорции 1:1. Земля должна быть влажной, но не сырой, как отжатая губка.

Дальше действуйте так:

Наполните пакеты подготовленным субстратом Поместите нижние концы черенков внутрь Плотно закройте пакет, чтобы удержать влагу При желании закрепите пакет на стебле бечёвкой Поставьте черенки вертикально в миску или ведро

Затем их оставляют в светлом месте с рассеянным освещением при температуре около 18-20°C. Благодаря пакету дополнительный полив не требуется. Примерно через месяц у молодых растений формируется полноценная корневая система.

Пересадка укоренённых черенков

Когда корни уже хорошо развиты, черенки можно пересадить в горшок. Если растений несколько, их допустимо разместить вместе, чтобы получить более пышный куст.

Для пересадки подойдёт плодородная, хорошо дренированная смесь, как и при уходе за комнатными растениями зимой. После посадки землю не стоит сильно утрамбовывать — достаточно слегка постучать по стенкам горшка, чтобы она улеглась естественно.

Сравнение укоренения в пакете и в воде

Многие привыкли укоренять герань в стакане с водой. Но метод с пакетом даёт более стабильный результат. В воде корни часто получаются слабее и хуже адаптируются к почве, тогда как в субстрате они формируются сразу в привычной среде. Кроме того, пакетный способ удобнее тем, что почти не требует контроля влажности.

Советы по укоренению герани

Выберите здоровые вытянувшиеся побеги зимой Подготовьте черенки длиной около 15 см Удалите нижние листья Посадите черенки в лёгкий влажный субстрат Закройте их в пакетах для сохранения влаги Держите при температуре 18-20°C Через месяц пересадите в горшок После пересадки укоротите побеги до 3-4 почек для пышности

Популярные вопросы

Как выбрать лучший черенок?

Подходят крепкие побеги без повреждений, с живыми почками и здоровыми листьями.

Сколько стоит укоренение таким способом?

Практически ничего: нужны только пакет, немного почвы и домашнее растение.

Что лучше — пакет или вода?

Пакетный способ чаще даёт более сильные корни и снижает риск загнивания.

Нужно ли обрезать черенки после пересадки?

Да, укорочение до 3-4 почек стимулирует боковые побеги и делает куст гуще, особенно при правильной подсветке комнатных культур.