Герань даст вдвое больше цветов: простой зимний способ укоренения без хлопот

Зимой можно не только ухаживать за комнатными растениями, но и заранее подготовить себе пышную коллекцию гераней к весне. Один простой способ укоренения помогает получить крепкие молодые кустики практически бесплатно. Достаточно правильно нарезать черенки и создать им подходящие условия. Об этом сообщает actualno. com.
Январь и февраль считаются идеальным временем для черенкования герани, которая зимует на подоконнике, в прохладных помещениях или на лестничных площадках. Осенью и зимой побеги часто вытягиваются из-за короткого светового дня, и растение теряет аккуратный вид.
Но именно такие удлинённые стебли становятся отличным материалом для размножения. Вместо того чтобы выбрасывать их после обрезки, можно превратить их в новые растения, которые весной порадуют густой зеленью и цветением.
"Зимнее укоренение помогает растению мягче пережить сезонный стресс и активнее включиться в рост весной" — считает Биолог, обозреватель Pravda. ru Ворошилов Андрей Владимирович.
Для начала важно выбрать только крепкие и здоровые побеги. Затем проводится обрезка, которая одновременно улучшает внешний вид материнского куста и даёт посадочный материал.
Основные шаги подготовки:
Такой подход помогает избежать загнивания и направляет силы растения на формирование корней.
Один из малоизвестных, но очень удобных способов — укоренение в небольших пакетах с застёжкой. Он позволяет сохранить влагу и практически не требует полива.
Сначала нужно подготовить лёгкий субстрат. Хорошо подходит смесь универсальной почвы и песка или перлита в пропорции 1:1. Земля должна быть влажной, но не сырой, как отжатая губка.
Дальше действуйте так:
Затем их оставляют в светлом месте с рассеянным освещением при температуре около 18-20°C. Благодаря пакету дополнительный полив не требуется. Примерно через месяц у молодых растений формируется полноценная корневая система.
Когда корни уже хорошо развиты, черенки можно пересадить в горшок. Если растений несколько, их допустимо разместить вместе, чтобы получить более пышный куст.
Для пересадки подойдёт плодородная, хорошо дренированная смесь, как и при уходе за комнатными растениями зимой. После посадки землю не стоит сильно утрамбовывать — достаточно слегка постучать по стенкам горшка, чтобы она улеглась естественно.
Многие привыкли укоренять герань в стакане с водой. Но метод с пакетом даёт более стабильный результат. В воде корни часто получаются слабее и хуже адаптируются к почве, тогда как в субстрате они формируются сразу в привычной среде. Кроме того, пакетный способ удобнее тем, что почти не требует контроля влажности.
Подходят крепкие побеги без повреждений, с живыми почками и здоровыми листьями.
Практически ничего: нужны только пакет, немного почвы и домашнее растение.
Пакетный способ чаще даёт более сильные корни и снижает риск загнивания.
Да, укорочение до 3-4 почек стимулирует боковые побеги и делает куст гуще, особенно при правильной подсветке комнатных культур.
Полынь лечебная помогает защитить сад от тли, слизней и грызунов, оставаясь декоративным и неприхотливым растением для участка.