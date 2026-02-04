Щенок за 2,2 млн стал посмешищем: роскошь рассыпалась быстрее, чем успели похвастать

В Москве была зафиксирована рекордная стоимость собаки — за щенка декоративной породы покупатель заплатил 2,2 млн рублей. Речь идёт о семимесячной девочке мальтийской болонки формата "тикап", привезённой из Южной Кореи.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Миниатюрная мальтийская болонка

Редкий формат и высокий ценник

Как выяснили журналисты, необычно высокая цена объясняется сочетанием сразу нескольких факторов. Щенок относится к категории "тикап" — это миниатюрные собаки, вес которых существенно ниже стандартов породы. Дополнительную роль сыграло зарубежное происхождение животного, а также ограниченное предложение подобных собак на российском рынке.

При этом спрос на декоративные породы в России остаётся стабильно высоким. По словам специалистов, наибольшей популярностью пользуются той-пудели, мальтезе и гибриды между ними.

"Больше всего спроса в России на той-пуделя, мальтезе и гибрид между ними — мальтипу", — рассказал кинолог Владимир Уражевский.

Почему щенки не будут цениться

Эксперт подчёркивает, что высокая цена конкретной собаки не гарантирует ценности её будущего потомства. Основная проблема заключается в отсутствии официального статуса у формата "тикап". Такая разновидность не признана ни международными, ни российскими кинологическими федерациями и не имеет утверждённой родословной.

По этой причине собаки данного типа не допускаются к участию в выставках и не рассматриваются как полноценный племенной материал. Потомство от них, как правило, не представляет интереса для профессиональных заводчиков, несмотря на внушительную стоимость самих животных.

Маркетинг вместо кинологии

Кинолог также отмечает, что термин "тикап" используется исключительно в коммерческих целях. Это маркетинговое обозначение, а не официальная категория породы. Покупатель в данном случае платит не только за миниатюрные размеры, но и за затраты заводчиков на содержание, транспортировку, работу хендлеров и продвижение редкого формата.

На фоне роста интереса к породистым животным в России обсуждаются и меры регулирования рынка. Ранее сообщалось о планах ввести обязательные документы для породистых кошек и собак, создать единый реестр заводчиков и ужесточить правила продажи животных.

Регулирование рынка породистых животных

Тема высокой стоимости породистых животных всё чаще становится предметом внимания законодателей. Ранее сообщалось, что в России планируется ввести обязательные документы для породистых кошек и собак, а также создать единый реестр заводчиков. Эти меры направлены на повышение прозрачности рынка и защиту покупателей от недобросовестных продавцов, издание "Постньюс".

Предполагается, что новые правила установят более жёсткие требования к продаже животных и подтверждению их происхождения. Введение реестра позволит отделить профессиональных заводчиков от частных продавцов, использующих маркетинговые обозначения без официального кинологического статуса. В перспективе это может снизить количество спорных сделок и случаев, когда высокая цена не соответствует реальной племенной ценности животного.