Щенок за 2,2 млн стал посмешищем: роскошь рассыпалась быстрее, чем успели похвастать

В Москве была зафиксирована рекордная стоимость собаки — за щенка декоративной породы покупатель заплатил 2,2 млн рублей. Речь идёт о семимесячной девочке мальтийской болонки формата "тикап", привезённой из Южной Кореи.
Как выяснили журналисты, необычно высокая цена объясняется сочетанием сразу нескольких факторов. Щенок относится к категории "тикап" — это миниатюрные собаки, вес которых существенно ниже стандартов породы. Дополнительную роль сыграло зарубежное происхождение животного, а также ограниченное предложение подобных собак на российском рынке.
При этом спрос на декоративные породы в России остаётся стабильно высоким. По словам специалистов, наибольшей популярностью пользуются той-пудели, мальтезе и гибриды между ними.
"Больше всего спроса в России на той-пуделя, мальтезе и гибрид между ними — мальтипу", — рассказал кинолог Владимир Уражевский.
Эксперт подчёркивает, что высокая цена конкретной собаки не гарантирует ценности её будущего потомства. Основная проблема заключается в отсутствии официального статуса у формата "тикап". Такая разновидность не признана ни международными, ни российскими кинологическими федерациями и не имеет утверждённой родословной.
По этой причине собаки данного типа не допускаются к участию в выставках и не рассматриваются как полноценный племенной материал. Потомство от них, как правило, не представляет интереса для профессиональных заводчиков, несмотря на внушительную стоимость самих животных.
Кинолог также отмечает, что термин "тикап" используется исключительно в коммерческих целях. Это маркетинговое обозначение, а не официальная категория породы. Покупатель в данном случае платит не только за миниатюрные размеры, но и за затраты заводчиков на содержание, транспортировку, работу хендлеров и продвижение редкого формата.
На фоне роста интереса к породистым животным в России обсуждаются и меры регулирования рынка. Ранее сообщалось о планах ввести обязательные документы для породистых кошек и собак, создать единый реестр заводчиков и ужесточить правила продажи животных.
Тема высокой стоимости породистых животных всё чаще становится предметом внимания законодателей. Ранее сообщалось, что в России планируется ввести обязательные документы для породистых кошек и собак, а также создать единый реестр заводчиков. Эти меры направлены на повышение прозрачности рынка и защиту покупателей от недобросовестных продавцов, издание "Постньюс".
Предполагается, что новые правила установят более жёсткие требования к продаже животных и подтверждению их происхождения. Введение реестра позволит отделить профессиональных заводчиков от частных продавцов, использующих маркетинговые обозначения без официального кинологического статуса. В перспективе это может снизить количество спорных сделок и случаев, когда высокая цена не соответствует реальной племенной ценности животного.
