Юлия Фомина

Ногти-облако ворвутся в 2026 год: главный нюд, который делает руки безупречными

Минимализм в маникюре снова выходит на первый план, но в обновлённой и более утончённой форме. В 2026 году главным нюдовым трендом обещают стать "ногти-облако" — почти невесомое покрытие с эффектом мягкого сияния. Этот маникюр уже называют воплощением "тихой роскоши".

Нюдовый маникюр
Фото: Pravda.Ru by Юлия Фомина, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Нюдовый маникюр

Что такое маникюр ногти-облако

"Облачные" ногти — это деликатная интерпретация классического белого маникюра. Вместо плотного цвета используется полупрозрачное, молочно-белое или жемчужное покрытие, которое словно растворяется на ногтевой пластине. Эффект напоминает лёгкую дымку или тонкий слой облака, сквозь который просвечивает натуральный ноготь.

Вдохновением для тренда стал оттенок Cloud Dancer, признанный одним из ключевых символов спокойствия и баланса. Именно эта идея — естественность и мягкость — лежит в основе дизайна.

Почему этот нюд стал трендом 2026 года

На фоне сложных дизайнов и ярких акцентов "ногти-облако" выглядят свежо и дорого. Глянцевый финиш делает маникюр объёмным, отражает свет и создаёт ощущение ухоженности без излишней декоративности.

Кроме эстетики, важную роль играет практичность. Такой маникюр одинаково хорошо смотрится на коротких и длинных ногтях, вписывается в деловой стиль и подходит для повседневных образов. Он не спорит с украшениями, одеждой и макияжем, а мягко дополняет их, как и универсальные оттенки лака.

"Полупрозрачные покрытия визуально воспринимаются как продолжение натуральной пластины, поэтому маникюр выглядит аккуратным и ухоженным даже без сложного дизайна", — считает дерматокосметолог, обозреватель Pravda. ru Илья Сергеевич Руднев.

Уход и восстановление как часть тренда

Одно из главных преимуществ "облачных" ногтей — возможность совмещать эстетику и заботу о ногтях. Часто для этого дизайна используют полупрозрачные гели и базы с укрепляющими компонентами. Это особенно актуально для тех, кто делает перерыв от плотного покрытия или задумывается о восстановлении ногтей после гель-лака.

Маникюр выглядит аккуратно даже при отрастании, что снижает необходимость частых коррекций.

В чём секрет идеального облачного эффекта

Ключевое правило — максимальная сдержанность. Базовый оттенок должен быть почти прозрачным, без плотного перекрытия цвета ногтя. Покрытие работает как лёгкий подтон, а не как самостоятельный цвет. Об этом сообщает VOICE.

Для усиления воздушности мастера иногда слегка разбавляют лак или базу, добиваясь эффекта акварели. Завершающий штрих — глянцевый топ, который добавляет глубину, блеск и визуальную "чистоту" маникюру.

"Современные нюдовые текстуры всё чаще создаются с расчётом на минимальное вмешательство в структуру ногтя, что снижает нагрузку и риск ломкости", — отмечает эксперт по составам косметики, обозреватель Pravda. ru Алина Максимовна Чернова.

Популярные вопросы о маникюре ногти-облако

Подходит ли этот маникюр для коротких ногтей?

Да, он визуально удлиняет ногти и делает руки более аккуратными.

Можно ли сделать "ногти-облако" без гель-лака?

Да, эффект достижим и с обычными полупрозрачными лаками и укрепляющими базами.

Чем облачный маникюр отличается от белого?

Он гораздо мягче, полупрозрачен и не создаёт резкого контраста с кожей.

Автор Юлия Фомина
Юлия Фомина — мастер ногтевого сервиса, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
