Совкомбанк запускает акцию для майнеров и хостеров и расширяет возможности кредитования под залог биткоина

В рамках акции корпоративным клиентам доступно бесплатное ведение счета, в том числе интернет-банкинг, льготные условия по валютному контролю и прочие преимущества. Для клиентов сегмента МСБ дополнительно предлагаются бесплатные переводы на счета физических лиц внутри банка на сумму до 1 млн рублей.

Фото: https://unsplash.com by rc.xyz NFT gallery is licensed under Free Криптовалютный кошелек (физический) и биткоин-монета

Участниками акции могут стать новые клиенты банка, зарегистрированные в реестре майнеров и операторов майнинговой инфраструктуры.

Кроме того, банк первым на российском рынке предлагает корпоративным клиентам кредитование под залог биткоина. Продуктом могут воспользоваться все юрлица и индивидуальные предприниматели, которые легально владеют цифровым активом.

"Майнинг перестал быть нишевой "добычей биткоина" — он превратился в инвестиционный класс с предсказуемой доходностью, сроком окупаемости и рисками, поддающимися управлению", — прокомментировала запуск акции Марина Бурдонова, комплаенс директор Совкомбанка.

"Совкомбанк видит потенциал партнерства со всеми участниками криптоиндустрии — от майнеров и операторов ЦОД до криптобирж и обменников. Мы разрабатываем специализированные продукты для каждого сегмента, такие как РКО со специальными возможностями и условиями, кредиты и проектное финансирование, а также инструменты управления рисками. В частности, мы предлагаем кредитование под залог биткоина, что позволяет нашим клиентам привлекать финансирование для развития бизнеса, не прибегая к продаже своих активов", — добавила Марина Бурдонова.