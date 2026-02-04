Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Топливо стало роскошью: цены на АИ-92 в Башкирии ушли в новый рывок
Каждая вторая машина — с сюрпризом: скрытые риски ввоза, о которых молчат продавцы
От магазинов до фронта — путь доброты: Россия поднимает волну поддержки защитникам
Профессии меняются, а требования нет: эти качества гарантируют спрос на рынке труда
Слепое доверие юристу оборачивается проблемами: важный нюанс, о котором молчат
Один неверный шаг — и вами заинтересовались: так мошенники выбирают потенциальных жертв
Ростовская область и Иннопрактика договорились о развитии аграрного образования на базе ДГТУ
Продуктовая корзина трещит: что выросло в цене сильнее всего за последний год
Волосы редеют не из-за шампуней: настоящая причина выпадения оказалась гораздо глубже

Красота стирает лак на ногтях: привычные бьюти-процедуры уступили место новому тренду

Моя семья » Красота и стиль

Спрос на привычные бьюти-процедуры в России заметно меняется: одни услуги теряют популярность, другие, напротив, выходят в приоритет. За последние четыре года интерес россиян к маникюру снизился сразу на 40%, несмотря на общий рост косметологического рынка. Такая динамика отражает более широкий сдвиг в потребительских привычках, когда внимание смещается от декоративного ухода к процедурам, связанным со здоровьем и сохранением молодости.

Крупный план рук, мастер делает аппаратный маникюр фрезой
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крупный план рук, мастер делает аппаратный маникюр фрезой

Параллельно с падением спроса на маникюр увеличивается интерес к косметологии и массажу. Эксперты связывают это с тем, что в условиях снижения доходов россияне все чаще выбирают услуги, которые воспринимаются как вложение в самочувствие и внешний вид в долгосрочной перспективе.

Маникюр и педикюр теряют позиции

Снижение интереса затронуло не только маникюр. Спрос на услуги мастеров педикюра упал на 32%, а на работу бровистов — на 21%. Эти показатели говорят о том, что часть традиционных салонных процедур перестает быть регулярной статьей расходов для многих клиентов.

Специалисты отмечают, что россияне становятся более избирательными в тратах на уход за собой. В приоритете остаются те услуги, которые дают ощущение практической пользы и связаны не столько с эстетикой, сколько с поддержанием здоровья. При этом речь идет не об отказе от бьюти-индустрии в целом, а о перераспределении интереса внутри рынка.

Рост косметологии и медицинского подхода

На фоне падения спроса на маникюр россияне стали на 38% чаще интересоваться косметологическими процедурами. За период с 2020 по 2024 годы оборот рынка косметологии вырос с 215 млрд до 312 млрд рублей, что подтверждает рост значимости этого направления.

Эксперты связывают тенденцию с тем, что клиенты все чаще выбирают процедуры с медицинским уклоном. Они воспринимаются как способ сохранить молодость и ухоженный внешний вид, а не просто как элемент красоты.

"Мы видим, что россияне ставят в приоритет бьюти-услуги с медицинским уклоном, которые помогают сохранить молодость и здоровый вид", — рассказала директор по развитию компании-разработчика российского робота-массажиста "Роден" Елена Черницына.

Массаж как новый лидер спроса

Одним из самых заметных трендов стал рост интереса к массажу. По данным издания, спрос на массажные услуги увеличился на 33%. Это явление может быть связано с популяризацией бережного отношения к телу и стремлением поддерживать здоровье через регулярные базовые процедуры.

Массаж воспринимается не только как расслабляющая услуга, но и как элемент ухода, который помогает сохранить тонус и улучшить самочувствие. На этом фоне он становится более востребованным, чем традиционные салонные процедуры вроде маникюра. Таким образом, рынок бьюти-услуг в России постепенно смещается в сторону направлений, которые сочетают эстетический эффект и заботу о здоровье. Об этом сообщает издание "Постньюс".

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Starlink для дронов: Илон Маск вводит ограничения, но у России есть решения
Военные новости
Starlink для дронов: Илон Маск вводит ограничения, но у России есть решения
Цветёт волнами до осени и светится жёлтым облаком: кустарник нового поколения
Садоводство, цветоводство
Цветёт волнами до осени и светится жёлтым облаком: кустарник нового поколения
Популярное
Цветёт волнами до осени и светится жёлтым облаком: кустарник нового поколения

Гортензия уступает место новому фавориту. В 2026 году садоводы выбирают эффектный и выносливый кустарник, который украшает участок весь сезон.

Цветёт волнами до осени и светится жёлтым облаком: кустарник нового поколения
Куст растёт сам, а выглядит как дизайнерский: эффектный кустарник нового поколения
Куст растёт сам, а выглядит как дизайнерский: эффектный кустарник нового поколения
Меховые шапки ушли в прошлое: февральский тренд греет сильнее и служит дольше
Самый желанный каблук 2026: комфорт как у кроссовок, стиль как у люкса — тренд года
Капитуляция на фоне блэкаута: судьба режима в Киеве зависит от освобождения Запорожья Любовь Степушова Игорь Тер-Карапетов: Чтобы не потерять искренность, нужно не предавать себя Анжела Якубовская Гигантские комки породы: аномалия под Тихим океаном изменяет магнитное поле Земли Александр Рощин
Без России никуда: как наша страна замкнула на себя важнейший ресурс
Вредители уходят, а сад становится красивее: растение с запахом, который не выносит тля
Гортензия больше не эталон: новый фаворит сада цветёт как сумасшедший до заморозков
Гортензия больше не эталон: новый фаворит сада цветёт как сумасшедший до заморозков
Последние материалы
Капитуляция на фоне блэкаута: судьба режима в Киеве зависит от освобождения Запорожья
Красота стирает лак на ногтях: привычные бьюти-процедуры уступили место новому тренду
В Газпроме рассказали, почему Европе будет невыгодна летняя закачка газа в хранилища
Шнурки на удачу и тайные привычки: как рождаются победы в спорте
Топливо стало роскошью: цены на АИ-92 в Башкирии ушли в новый рывок
Бесконтактный контроль организма уже рядом: что умеют новые системы
Манипуляции кошек работают как гипноз: трюк, из-за которого мы подчиняемся без споров
Каждая вторая машина — с сюрпризом: скрытые риски ввоза, о которых молчат продавцы
Бесплатное лечение рака в России превращается в счет: где скрыты траты
От магазинов до фронта — путь доброты: Россия поднимает волну поддержки защитникам
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.