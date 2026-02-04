Красота стирает лак на ногтях: привычные бьюти-процедуры уступили место новому тренду

Спрос на привычные бьюти-процедуры в России заметно меняется: одни услуги теряют популярность, другие, напротив, выходят в приоритет. За последние четыре года интерес россиян к маникюру снизился сразу на 40%, несмотря на общий рост косметологического рынка. Такая динамика отражает более широкий сдвиг в потребительских привычках, когда внимание смещается от декоративного ухода к процедурам, связанным со здоровьем и сохранением молодости.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Крупный план рук, мастер делает аппаратный маникюр фрезой

Параллельно с падением спроса на маникюр увеличивается интерес к косметологии и массажу. Эксперты связывают это с тем, что в условиях снижения доходов россияне все чаще выбирают услуги, которые воспринимаются как вложение в самочувствие и внешний вид в долгосрочной перспективе.

Маникюр и педикюр теряют позиции

Снижение интереса затронуло не только маникюр. Спрос на услуги мастеров педикюра упал на 32%, а на работу бровистов — на 21%. Эти показатели говорят о том, что часть традиционных салонных процедур перестает быть регулярной статьей расходов для многих клиентов.

Специалисты отмечают, что россияне становятся более избирательными в тратах на уход за собой. В приоритете остаются те услуги, которые дают ощущение практической пользы и связаны не столько с эстетикой, сколько с поддержанием здоровья. При этом речь идет не об отказе от бьюти-индустрии в целом, а о перераспределении интереса внутри рынка.

Рост косметологии и медицинского подхода

На фоне падения спроса на маникюр россияне стали на 38% чаще интересоваться косметологическими процедурами. За период с 2020 по 2024 годы оборот рынка косметологии вырос с 215 млрд до 312 млрд рублей, что подтверждает рост значимости этого направления.

Эксперты связывают тенденцию с тем, что клиенты все чаще выбирают процедуры с медицинским уклоном. Они воспринимаются как способ сохранить молодость и ухоженный внешний вид, а не просто как элемент красоты.

"Мы видим, что россияне ставят в приоритет бьюти-услуги с медицинским уклоном, которые помогают сохранить молодость и здоровый вид", — рассказала директор по развитию компании-разработчика российского робота-массажиста "Роден" Елена Черницына.

Массаж как новый лидер спроса

Одним из самых заметных трендов стал рост интереса к массажу. По данным издания, спрос на массажные услуги увеличился на 33%. Это явление может быть связано с популяризацией бережного отношения к телу и стремлением поддерживать здоровье через регулярные базовые процедуры.

Массаж воспринимается не только как расслабляющая услуга, но и как элемент ухода, который помогает сохранить тонус и улучшить самочувствие. На этом фоне он становится более востребованным, чем традиционные салонные процедуры вроде маникюра. Таким образом, рынок бьюти-услуг в России постепенно смещается в сторону направлений, которые сочетают эстетический эффект и заботу о здоровье. Об этом сообщает издание "Постньюс".