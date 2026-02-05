Светило перешло опасную грань: Землю заденет след одной из сильнейших вспышек плазмы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

В начале февраля Солнце проявило необычайно высокую активность, выбросив в космос серию мощных вспышек, одна из которых уже в ближайшие дни затронет Землю. Речь идёт о солнечном материале, выброшенном в результате одной из самых сильных вспышек текущего года. По оценкам специалистов, последствия для планеты будут ограниченными, но заметными.

Солнечная вспышка
Фото: Pravda.Ru by Алёна Малова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Солнечная вспышка

Серия мощных вспышек за несколько дней

Спутники NASA зафиксировали как минимум пять крупных солнечных вспышек менее чем за трое суток. Все они произошли в одной активной области Солнца, получившей обозначение AR 4366. Речь идёт о вспышках класса X — самой мощной категории в классификации солнечных событий.

Во вторник, 3 февраля, была зарегистрирована вспышка уровня X1.5. Она стала пятой по счёту с 1 февраля. До этого астрономы наблюдали вспышки X1.0, X8.1, X2.8 и X1.6. Самой сильной среди них оказалась вспышка X8.1, которая и привела к выбросу солнечной плазмы в направлении Земли.

По данным специалистов, столь высокая концентрация вспышек максимального класса за короткий промежуток времени считается редким явлением, даже с учётом текущей фазы солнечной активности.

Когда солнечный материал достигнет Земли

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) сообщило, что выброшенное в результате вспышки X8.1 облако солнечного вещества движется в сторону нашей планеты. Ожидается, что оно достигнет магнитосферы Земли в четверг, 5 февраля, или в пятницу, 6 февраля.

При этом эксперты подчёркивают, что интенсивность воздействия прогнозируется как слабая. Это означает, что серьёзных сбоев в работе глобальной инфраструктуры не ожидается, однако отдельные эффекты всё же возможны.

Потенциальные последствия для технологий и людей

По информации NASA, солнечные вспышки такого типа способны влиять на работу радиосвязи, навигационных систем и спутников. В отдельных случаях они могут вызывать кратковременные перебои в электросетях, особенно в высоких широтах.

Кроме того, повышенный уровень радиации представляет потенциальную опасность для астронавтов, находящихся за пределами защитного магнитного поля Земли. Для населения планеты прямой угрозы такие события, как правило, не несут.

Одним из наиболее зрелищных последствий солнечной активности становятся полярные сияния. В ближайшие дни вероятность появления ярких аврор возрастёт, в том числе в регионах, где они наблюдаются нечасто.

Гигантская солнечная пятно AR 4366

Астрономы обращают особое внимание на активную область AR 4366. По словам директора Обсерватории Валонгу Федерального университета Рио-де-Жанейро Тиагу Гонсалвеша, размеры этой солнечной пятны достигают примерно десятикратного диаметра Земли.

"Эта область остаётся крайне активной и продолжает генерировать вспышки высокой мощности", — отмечает астроном Тиагу Гонсалвеш, директор Обсерватории Валонгу UFRJ.

С момента появления пятна 30 января в этой зоне было зафиксировано 21 вспышка класса C, 38 вспышек класса M и 5 вспышек класса X. Такая статистика подчёркивает исключительную активность региона и объясняет пристальное внимание со стороны научного сообщества.

Почему вспышки участились именно сейчас

Солнечные вспышки — это результат сложных процессов, связанных с магнитным полем Солнца. Они происходят регулярно, однако их частота и мощность напрямую зависят от фазы солнечного цикла.

Наше светило проходит через цикл активности продолжительностью около 11 лет. В его пиковые периоды магнитное поле Солнца становится нестабильным и в итоге меняет полярность. Именно в такие фазы возрастает число солнечных пятен, вспышек и корональных выбросов массы.

Текущие наблюдения указывают на то, что Солнце находится близко к максимуму своего цикла, что и объясняет усиление вспышечной активности.

Классы солнечных вспышек: в чём разница

Для оценки мощности солнечных вспышек используется буквенная шкала, где каждая следующая категория означает рост энергии примерно в десять раз.

Класс X считается самым опасным. Такие вспышки сопровождаются мощным выбросом рентгеновского излучения и могут существенно влиять на околоземное пространство. Внутри класса X используется числовая шкала — от X1 до X9 и выше, которая отражает дополнительную интенсивность события.

Вспышки класса M имеют среднюю мощность и способны вызывать кратковременные радиопомехи, а также умеренные полярные сияния.

Класс C относится к слабым вспышкам, последствия которых на Земле зачастую остаются незаметными. Классы B и A считаются минимальными и практически не оказывают влияния на планету.

Популярные вопросы о солнечных вспышках

Опасны ли вспышки класса X для людей на Земле?

Как правило, нет. Атмосфера и магнитное поле планеты эффективно защищают поверхность от излучения.

Могут ли вспышки вывести из строя интернет и связь?

В редких случаях возможны временные перебои, но глобальных отключений обычно не происходит.

Почему полярные сияния усиливаются после вспышек?

Выброшенные солнечные частицы взаимодействуют с магнитосферой Земли, вызывая свечение атмосферы в полярных регионах.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
