Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Беспалова

Цветы, которые появляются раз в жизни и исчезают за ночь: растения вне обычного мира

Садоводство

В мире растений есть цветы, увидеть которые вживую удаётся лишь единицам. Они растут в труднодоступных местах, цветут редко или существуют в считанных экземплярах. Именно поэтому такие виды становятся символами хрупкости и уникальности природы.

Экзотический и редкий цветок
Фото: Pravda.Ru by Анна Беспалова is licensed under publiс domain
Экзотический и редкий цветок

Почему редкие цветы притягивают внимание

Редкие растения ценят не только за внешний вид, но и за историю их существования. Многие из них находятся под угрозой исчезновения из-за вырубки лесов, изменения климата и вмешательства человека. Именно поэтому интерес к экзотическим цветам часто пересекается с темой сохранения биоразнообразия и бережного отношения к природе.

"Редкие виды растений — это своеобразные индикаторы состояния экосистем, и их исчезновение всегда говорит о более глубинных проблемах окружающей среды", — считает биолог-эколог, обозреватель Pravda. ru Аркадий Кузнецов.

Орхидея-призрак и её тайна

Орхидея-призрак (Dendrophylax lindenii) обитает во влажных тропических лесах Флориды и Карибского бассейна. У неё нет привычных листьев, а цветок словно парит в воздухе, сливаясь с корой деревьев. Благодаря такому "камуфляжу" растение почти невозможно заметить без опыта и удачи.

Этот вид считается исчезающим и охраняется законом, а попытки вырастить его вне природной среды чаще всего заканчиваются неудачей.

Камелия, которая осталась в прошлом

Миддлмист красный — один из самых редких цветов планеты. Когда-то его привезли из Китая в Европу, но на родине растение исчезло. Сегодня увидеть его можно лишь в ботанических садах Великобритании и Новой Зеландии, где за каждым экземпляром ведётся строгий уход.

Высокая стоимость саженцев объясняется не только редкостью, но и сложностью размножения этого вида.

Цветы, которые живут одну ночь

Кадупул, или Epiphyllum oxypetalum, известен тем, что распускается только ночью и всего на несколько часов. Белоснежные цветы с сильным ароматом невозможно сорвать и сохранить — они увядают почти мгновенно.

Похожей редкостью отличается и раффлезия Арнольда — самый крупный цветок в мире, который привлекает насекомых специфическим запахом и встречается лишь в тропических лесах Юго-Восточной Азии.

Экзотика тропических лиан

Нефритовая лоза, или стронгилодон крупноцветковый, поражает бирюзовыми соцветиями, свисающими с лиан огромными гроздьями. Несмотря на эффектный вид, растение крайне требовательно к условиям выращивания и редко приживается вне естественной среды. Об этом сообщает издание Новый Очаг.

Подобные экзотические виды нередко вдохновляют любителей создавать тропические уголки дома, как и растения, которые расцветают зимой, наполняя пространство яркими акцентами.

"Необычные формы и окраски цветов — результат длительной эволюции и адаптации к конкретным опылителям и условиям среды", — поясняет специалист по защите растений, обозреватель Pravda. ru Андрей Зорин.

Редкие цветы как напоминание

Уникальные растения напоминают о том, насколько разнообразен и уязвим мир флоры. Их невозможно воспринимать лишь как декоративный объект — за каждым видом стоит сложная история выживания и взаимодействия с природой. Именно поэтому интерес к редким цветам всё чаще соседствует с темой экологической ответственности и осознанного отношения к окружающей среде, включая уход за садом и даже такие практичные вещи, как защита растений от холода и заморозков.

Популярные вопросы о редких цветах мира

Можно ли вырастить редкие цветы дома?

В большинстве случаев нет, так как им требуются специфические климатические условия.

Почему редкие цветы так дорого стоят?

Цена формируется из-за ограниченного количества экземпляров и сложности размножения.

Что лучше увидеть вживую — редкий цветок или редкое дерево?

Цветы ценят за краткий и впечатляющий момент цветения, который невозможно повторить искусственно.

Автор Анна Беспалова
Анна Беспалова — ландшафтный дизайнер частных садов, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад цветы природа растения садоводство
Новости Все >
Совкомбанк запускает акцию для майнеров и хостеров и расширяет возможности кредитования под залог биткоина
Пугающие названия без эпидемий: экзотические инфекции остаются под строгим контролем в России
Холодный сезон и горячее железо: техника во дворе довела ребёнка до экстренной помощи
Когда прошлое отказывается умирать: мамонты в Сибири остаются живой угрозой тайги
Политический шум вместо игры: политические споры решают судьбу ЧМ-2026 мировой сцене
Красота стирает лак на ногтях: привычные бьюти-процедуры уступили место новому тренду
Топливо стало роскошью: цены на АИ-92 в Башкирии ушли в новый рывок
Каждая вторая машина — с сюрпризом: скрытые риски ввоза, о которых молчат продавцы
От магазинов до фронта — путь доброты: Россия поднимает волну поддержки защитникам
Профессии меняются, а требования нет: эти качества гарантируют спрос на рынке труда
Сейчас читают
Меховые шапки ушли в прошлое: февральский тренд греет сильнее и служит дольше
Красота и стиль
Меховые шапки ушли в прошлое: февральский тренд греет сильнее и служит дольше
Сад вспыхнет алыми шапками: цветок, который растёт сам и не просит ни воды, ни ухода
Садоводство, цветоводство
Сад вспыхнет алыми шапками: цветок, который растёт сам и не просит ни воды, ни ухода
Популярное
Вредители уходят, а сад становится красивее: растение с запахом, который не выносит тля

Полынь лечебная помогает защитить сад от тли, слизней и грызунов, оставаясь декоративным и неприхотливым растением для участка.

Вредители уходят, а сад становится красивее: растение с запахом, который не выносит тля
Черри-гигант по урожайности: сладкие плоды висят гроздьями даже в холодном сентябре
Черри-гигант по урожайности: сладкие плоды висят гроздьями даже в холодном сентябре
Первые плоды через 35 дней: эти сорта кабачков превращают грядку в конвейер урожая
Euroclear потерял четверть доходов от замороженных российских активов
Ездили без проводов: почему в СССР делали дизельные электрички для пригородов Сергей Милешкин Капитуляция на фоне блэкаута: судьба режима в Киеве зависит от освобождения Запорожья Любовь Степушова Игорь Тер-Карапетов: Чтобы не потерять искренность, нужно не предавать себя Анжела Якубовская
Одно опрыскивание меняет всё: яблони работают как завод, а гниль исчезает без следа
Капустные листья для голубцов становятся нежными сами: простой трюк для голубцов
Щенок за 2,2 млн стал посмешищем: роскошь рассыпалась быстрее, чем успели похвастаться
Щенок за 2,2 млн стал посмешищем: роскошь рассыпалась быстрее, чем успели похвастаться
Последние материалы
Цветы, которые появляются раз в жизни и исчезают за ночь: растения вне обычного мира
Ездили без проводов: почему в СССР делали дизельные электрички для пригородов
Совкомбанк запускает акцию для майнеров и хостеров и расширяет возможности кредитования под залог биткоина
Хотите больше цвета и меньше проблем? Эти растения обойдут сирень по всем параметрам
Природа пошла против законов токсикологии: найдено существо с зелёной кровью
Бюджетно, быстро и очень вкусно: семейная запеканка, которую все просят повторить
Этот цветок путают с кораллами — он делает клумбу яркой даже на пустом участке
Даже скептики просят добавки: печень под этой шубкой превратится в деликатес
Герань даст вдвое больше цветов: простой зимний способ укоренения без хлопот
Ногти-облако ворвутся в 2026 год: главный нюд, который делает руки безупречными
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.