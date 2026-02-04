Топливо стало роскошью: цены на АИ-92 в Башкирии ушли в новый рывок

За 2025 год бензин в Башкирии подорожал на 10%, и рост цен оказался заметно выше инфляции. В Уфе стоимость топлива стала ощутимой статьёй расходов для автомобилистов, особенно на фоне того, что доходы населения растут не так быстро, как цены на заправках.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Заправочный пистолет в баке

Подорожание бензина в России в прошлом году превысило уровень инфляции почти в два раза. Особенно резко это проявилось в северо-кавказских и дальневосточных регионах, однако Башкирия также вошла в число субъектов, где водители столкнулись с регулярным увеличением стоимости топлива.

Рост цен в Башкирии и общероссийский фон

По данным исследования РИА Новости, в декабре 2025 года средняя цена бензина марки АИ-92 в Башкортостане составила ₽59,60 за литр. За год рост цен достиг 10,2%, что соответствует среднероссийскому показателю (+11,3%), но оказалось ниже, чем в Татарстане, где топливо подорожало на 12,8%.

При этом в отдельных регионах страны рост был значительно выше. В Дагестане цены увеличились на 24,2%, в Забайкальском крае — на 23,4%, а в Республике Алтай — на 21,9%. Таким образом, Башкирия выглядит более стабильной, но это не отменяет того, что подорожание ощутимо для жителей.

Доступность топлива: сравнение с соседями

Несмотря на почти одинаковую стоимость бензина в Башкирии и Татарстане, доступность топлива в соседнем регионе выше. В Уфе на среднюю зарплату можно приобрести около 1071 литра бензина в месяц, тогда как в Казани этот показатель достигает 1275 литров за счёт более высоких доходов населения.

Москва остаётся абсолютным лидером по доступности топлива: жители столицы могут позволить себе более 2500 литров АИ-92 ежемесячно. Эксперты подчёркивают, что именно уровень заработков становится ключевым фактором, определяющим реальную нагрузку на автомобилистов.

Цены в начале 2026 года

В январе 2026 года мониторинг потребительских цен на более чем 1800 АЗС показал дальнейший рост стоимости топлива. В Уфе средняя цена АИ-92 к концу месяца составила ₽60,52 за литр, в Казани — ₽60,59, а в Москве — ₽62,62. В регионах Приволжского федерального округа цены варьируются от ₽59 до ₽62,6, что подтверждает общую тенденцию: стоимость бензина продолжает оставаться высокой и практически не снижается до уровней, комфортных для населения.

Рынок топлива и меры правительства

Эксперты отмечают, что 2025 год стал сложным для топливного рынка. В ряде регионов наблюдались перебои с поставками, вводились ограничения на продажу, а цены росли на 1-2% в месяц в осенне-летний период.

Для стабилизации ситуации правительство продлило запрет на экспорт бензина, установило нулевую пошлину на импорт топлива и ужесточило правила торговли на Санкт-Петербургской бирже. Эти меры позволили снизить ажиотаж, и к концу года цены начали постепенно снижаться. Однако жители Башкирии продолжают воспринимать рост стоимости топлива как серьёзную проблему. Аналитики полагают, что при сохранении контроля над НПЗ и запрета на экспорт в 2026 году рост цен может вернуться к уровню инфляции и составить не более 5%. Об этом сообщает mkset.ru.