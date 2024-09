Учёные раскрыли секрет успеха новых романтических отношений

Психологи выявили динамику удовлетворенности в долгосрочных отношениях

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа немецких психологов из Бернского университета и Университета Майнца провела исследование, посвященное динамике романтических отношений и их продолжительности.

Фото: Unsplash by Jon Asato, PDM

В рамках проекта "Longitudinal Study of Generations" ученые анализировали данные более 2000 американцев, отслеживая их семейную и романтическую жизнь с 1971 по 2005 год. Одним из главных выводов стало то, что удовлетворенность отношениями постепенно снижается у большинства пар. Однако в союзах, которые завершились расставанием, это снижение происходило гораздо быстрее, сообщает Journal of Personality and Social Psychology.

Исследователи обнаружили, что решение о расставании чаще всего принимается, когда удовлетворенность партнёром падает до 65% от изначального уровня. Также выяснилось, что люди, начавшие новые отношения после разрыва, испытывали более высокую удовлетворенность, но она также снижалась с течением времени. Наличие детей в семье, а также возраст респондентов играли важную роль в динамике отношений: молодые пары сталкивались с более резким снижением удовлетворенности.

Интересно, что люди, делавшие паузы между отношениями, демонстрировали более высокую удовлетворенность новыми партнёрами, что указывает на значимость личностной рефлексии перед началом новых отношений.

Уточнения

Любо́вь — чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность и устремлённость к другому человеку или объекту, чувство глубокой симпатии.



Рома́нтика — эмоционально-возвышенное мироощущение, создаваемое различными идеями, чувствами, эмоциями и условиями жизни.