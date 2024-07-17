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Прорыв в науке: как новый белок FAM110A может спасти миллионы жизней от рака

Обнаружены уникальные характеристики ранее не изученного белка

2:13
Наука

В ходе международного научного сотрудничества было выявлено новое взаимодействие между микротрубочками и актиновым цитоскелетом при клеточном делении, а также обнаружены уникальные свойства ранее не исследованного белка FAM110A.

Обнаружены уникальные характеристики ранее не изученного белка
Фото: Openverse by Vyatsu, CC BY-SA 4.0

Эти открытия значительно углубляют наше понимание критических процессов, связанных с развитием патологий и рака. Результаты исследования опубликованы в журнале "Proceedings of the National Academy of Sciences".

Точная передача генетической информации между дочерними клетками критична для всех тканей нашего организма. Этот процесс строго контролируется по времени и пространству, что предотвращает развитие аномалий.

Известно, что в течение десятилетий хромосомы закреплялись на митотическом веретене — биполярной структуре из микротрубочек.

Митоз — это процесс деления клеточного ядра и генетического материала для создания двух идентичных дочерних клеток, обеспечивая равномерное распределение хромосом. В процессе митоза хромосомы перемещаются по "микротрубчатым рельсам" к дочерним клеткам.

До недавнего времени считалось, что актиновые нити необходимы только на последнем этапе разделения клеток, и роль актинового цитоскелета в митозе была недооценена. В новом исследовании команда учёных показала, что белок FAM110A, обладающий уникальными свойствами, соединяет актин и микротрубочки на противоположных концах, в частности на полюсах митотических веретен.

Микроскопический анализ показал, что актиновые филаменты, образующиеся вокруг полюсов веретена, способствуют росту микротрубочек. При отсутствии FAM110A нарушалась правильная формация актина веретена, что приводило к серьезным сбоям в сегрегации хромосом.

Таким образом, исследование подчеркивает важность молекулярной связи между двумя ключевыми сетями цитоскелета в процессе митоза и открывает новые перспективы для исследования предотвращения геномной нестабильности и рака у человека.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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