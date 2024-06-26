Скелет женщины-воина в гробнице испанских рыцарей-храмовников озадачил ученых

SciRep: в центре Испании обнаружили кости женщины среди останков 23 монахов

Испанские археологи из Общественного университета Таррагоны сделали неожиданное открытие в ходе раскопок в средневековом замке Сорита-де-лос-Канес в Гвадалахаре. В гробнице, принадлежащей средневековому рыцарскому ордену Калатравы, они обнаружили женские останки, размещенные рядом с телами 23 монахов, по сообщению из исследования, опубликованного в научном журнале Scientific Reports.

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Орден Калатравы был учрежден по образу тамплиеров и других духовно-рыцарских группировок, популярных в средневековье, и возник в Испании в 1158 году. Его члены занимались защитой города Калатрава-ла-Вьеха, находящегося на грани между христианскими и мусульманскими землями.

Анализ женских останков показал, что их обладательница, возможно, сама была воином в своей жизни. Кости показали многочисленные повреждения, свидетельствующие о том, что она могла умереть в бою, по всей видимости, от ранений, нанесенных различным оружием.

Радиоизотопный анализ скелетов указал на более скудный рацион женщины по сравнению с рыцарями, что может свидетельствовать о её принадлежности к более низкому социальному классу, возможно, она служила в замке Сорита-де-лос-Канес.

Однако на костях не было обнаружено изменений, характерных для работников замка. Ученые надеются расширить знания о женщине-воине в ходе будущих исследований.