Скелет женщины-воина в гробнице испанских рыцарей-храмовников озадачил ученых

Испанские археологи из Общественного университета Таррагоны сделали неожиданное открытие в ходе раскопок в средневековом замке Сорита-де-лос-Канес в Гвадалахаре. В гробнице, принадлежащей средневековому рыцарскому ордену Калатравы, они обнаружили женские останки, размещенные рядом с телами 23 монахов, по сообщению из исследования, опубликованного в научном журнале Scientific Reports.

Фото: Wikipedia by HeritageDaily is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported