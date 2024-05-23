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Врач рассказал, сколько чашек кофе можно пить в день

Кардиолог Емельянов: без опасности для жизни можно пить три чашки кофе в день

1:21
Наука

Безопасная суточная доза кофеина составляет не более трех чашек кофе, сообщил порталу Aif. ru врач-кардиолог высшей категории НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Александр Емельянов.

Кардиолог Емельянов: без опасности для жизни можно пить три чашки кофе в день
Фото: unsplash.com by Афина Лам is licensed under Creative Commons CC0 1.0

По словам врача, летальные случаи из-за передозировки кофеина неоднократно зафиксированы в медицинской литературе, и почти все они связаны с сердечными проблемами. Безопасной дозой для взрослого считается до 400 мг кофеина в день, что соответствует примерно трем чашкам кофе.

Чрезмерное потребление может привести к бессоннице, головным болям, нервозности, учащенному сердцебиению, повышению артериального давления и нарушениям сердечного ритма.

Особенно легко переборщить с кофеином любителям энергетических напитков: в одной банке может содержаться до 150-160 мг кофеина. Кроме того, энергетики часто содержат дневную норму сахара, что усиливает бодрящий эффект кофеина, но на короткое время. Через несколько часов наступает состояние истощения.

Частое употребление энергетиков может привести к развитию сахарного диабета, ожирению и сердечно-сосудистым заболеваниям, предупредил врач.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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