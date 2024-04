В сточных водах найден гигантский вирус, заражающий пожирающих мозг амёб

Австрийские учёные нашли в сточных водах вирус-спаситель от печально известных амёб-мозгоедов. О своём открытии они рассказали в Nature Communications.

Фото: Centers for Disease Control and Prevention by USCDC is licensed under Public Domain