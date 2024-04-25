В сточных водах найден гигантский вирус, заражающий пожирающих мозг амёб

Австрийские учёные открыли вирус-спаситель от амёб-мозгоедов

2:02 Your browser does not support the audio element. Наука

Австрийские учёные нашли в сточных водах вирус-спаситель от печально известных амёб-мозгоедов. О своём открытии они рассказали в Nature Communications.

Фото: Centers for Disease Control and Prevention by USCDC is licensed under Public Domain

Обитающая в тёплых пресных водах Неглерия Фоулера — одна из самых опасных инфекций. Заражая купальщиков, она вызывает первичный амёбный менингоэнцефалит — болезнь редкую, но почти всегда с летальным исходом.

Группа учёных под руководством Патрика Артхофера и Матиаса Хорна из Центра микробиологии и системных наук Венского университета нашла на очистных сооружениях вирусы, которые могут заразить саму смертоносную амёбу.

Naegleriavirus относятся к Nucleocytoviricota — гигантским вирусам со сложным геномом. "Недавно обнаруженные Неглериавирусы были выделены на очистных сооружениях в Клостернойбурге недалеко от Вены и представляют собой лишь четвертый изолят из группы под названием Клошнеувирусы", — уточнил Артофер.

Представители этой группы, открытой всего два десятилетия назад, поражают преимущественно одноклеточные организмы.

Амёбы съедают вирусы, ошибочно принимая их за пищу, а те, попав внутрь, развивают бурную деятельность — запускают фабрику по производству новых вирусных частиц, блокируя специальными белками на время её работы иммунный ответ хозяина, который через несколько часов гибнет.

К сожалению, открытие австрийских микробиологов не даёт никаких возможностей для лечения амёбного менингоэнцефалита.

"Вновь идентифицированные вирусы не подходят для лечения инфекций Naegleria, учитывая трудную доступность мозга, где возникают инфекции. Однако это открытие открывает двери для профилактики в водоёмах в зоне риска, например, очистки воды в бассейне", — объяснил Хорн.

"Но сначала потребуются дополнительные исследования", — заключил он.