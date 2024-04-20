Учёные в прошлом ошибались: назван реальный фактор, влияющий на социальный интеллект человека

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Science Daily: опровергнуто влияние генов на социальный интеллект человека

1:14
Наука

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Cell Reports, подчеркивает, что социальный интеллект может быть в значительной степени формируем окружающей средой.

Science Daily: опровергнуто влияние генов на социальный интеллект человека
Фото: flickr.com by Alex is licensed under Attribution 2.0 Generic

Под руководством Сяохуна Вана из Пекинского нормального университета исследователи сфокусировались на монозиготных и дизиготных близнецах, анализируя их способности в области метакогниции и ментализации.

Более 100 пар близнецов были задействованы для оценки их производительности в различных заданиях, таких как оценка движения точек и оценка уверенности в ответах. Результаты показали, что даже однояйцевые близнецы, имеющие идентичную ДНК, не проявили существенного преимущества перед близнецами с различной ДНК, сообщает Science Daily.

Исследование также выявило, что семейное окружение, включая уровень образования и доходы родителей, оказывает существенное влияние на развитие метакогнитивных и ментальных способностей.

Эти результаты подвергают сомнению долговременные убеждения о преобладании генетических факторов в когнитивном развитии, подчеркивая важность воздействия окружающей среды.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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