Учёные в прошлом ошибались: назван реальный фактор, влияющий на социальный интеллект человека

Science Daily: опровергнуто влияние генов на социальный интеллект человека

1:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Cell Reports, подчеркивает, что социальный интеллект может быть в значительной степени формируем окружающей средой.

Фото: flickr.com by Alex is licensed under Attribution 2.0 Generic

Под руководством Сяохуна Вана из Пекинского нормального университета исследователи сфокусировались на монозиготных и дизиготных близнецах, анализируя их способности в области метакогниции и ментализации.

Более 100 пар близнецов были задействованы для оценки их производительности в различных заданиях, таких как оценка движения точек и оценка уверенности в ответах. Результаты показали, что даже однояйцевые близнецы, имеющие идентичную ДНК, не проявили существенного преимущества перед близнецами с различной ДНК, сообщает Science Daily.

Исследование также выявило, что семейное окружение, включая уровень образования и доходы родителей, оказывает существенное влияние на развитие метакогнитивных и ментальных способностей.

Эти результаты подвергают сомнению долговременные убеждения о преобладании генетических факторов в когнитивном развитии, подчеркивая важность воздействия окружающей среды.