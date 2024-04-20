Находка учёных на кладбище психбольницы США открыла глаза на странную болезнь начала XX века

IJO: на кладбище психбольницы США обнаружено захоронение жертвы редкой болезни

1:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа археологов из Университета Миссисипи провела исследование на кладбище психиатрической лечебницы штата Миссисипи, созданное в начале XX века.

Фото: Openverse by Arkhipova Marina is licensed under CC BY 4.0

В ходе раскопок был обнаружен удивительный артефакт: скелет с окаменевшим желчным пузырем. Этот случай стал первым в археологической практике.

Детальный анализ позволил исследователям определить, что окаменевший орган, имеющий форму яйца, был размером около 46 миллиметров в длину, 28,5 миллиметров в ширину и весил 16,1 грамма. Это явление было вызвано редким заболеванием — холециститом, при котором кальций начинает откладываться в стенках желчного пузыря, вызывая его окаменение. В медицинской литературе такой феномен известен как "фарфоровый желчный пузырь". Однако, причины возникновения холецистита остаются неполностью исследованными, сообщает International Journal of Osteoarchaeology (IJO).

Важно отметить, что несмотря на то, что психические расстройства были распространены среди пациентов лечебницы, нет прямой связи между ними и болезнями желчного пузыря. Тем не менее, методы лечения того времени могли усугубить заболевания. Например, опиум, который применялся как обезболивающее и успокаивающее средство, мог вызывать мышечные спазмы и нарушать нормальную работу пищеварительной системы, включая желчный пузырь.