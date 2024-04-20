Медицина шагает в ногу со временем: в Испании разработали нанокристаллы, способные уничтожать вредные бактерии

Испанские учёные создали нанокристаллы, способные уничтожать вредные бактерии

1:40 Your browser does not support the audio element. Наука

В Испании были разработаны уникальные нанокристаллы, обладающие способностью уничтожать бактерии. Это открытие представляет собой значительный шаг в борьбе с проблемой супербактерий, которые становятся устойчивыми к обычным методам лечения.

Фото: flickr.com by Банк изображений МАГАТЭ is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Микромоторы, созданные с использованием этих нанокристаллов, оснащены четырьмя шипами и активируются светом. Под действием света они способны передвигаться в жидкости, эффективно уничтожая патогены на своём пути. Такой подход предоставляет новые возможности для борьбы с инфекциями, которые не поддаются стандартным методам лечения.

Исследователи из Института химических исследований Каталонии (ICIQ) в Таррагоне предложили инновационный метод борьбы с устойчивыми бактериями, используя микромоторы на основе серебряного фосфата. Серебро известно своими антибактериальными свойствами ещё с древних времён, и его использование в этом контексте становится новым перспективным подходом.

Эти микромоторы, растворяясь в водной среде под воздействием света, выделяют кислород, ионы серебра и свободные радикалы. Это приводит не только к движению кристаллов, но и к ослаблению стенок вредных бактерий, что в конечном итоге приводит к их гибели.

Важность этого открытия, опубликованного в Advanced Optical Materials, подчеркивается ведущим исследователем, доктором Кэтрин Вилла из ICIQ, которая отмечает синергетический эффект, способствующий большему распространению и дисперсии ионов серебра, а также высвобождению свободных радикалов.