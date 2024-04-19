Венера "глазами" радара покрыта "паутиной", и вот почему

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Московский планетарий показал арахноиды на Венере

1:31
Наука » Экология » Космос

Венера сравнительно близка к Земле, но изучать её сложно — из-за плотной облачности и адской жары на поверхности. Тем не менее несколько беспилотных космических кораблей там побывали и прислали уйму интересной информации, о которой рассказали в Московском планетарии.

Московский планетарий показал арахноиды на Венере
Фото: NASA by Jeff Q. is licensed under public domain

Наиболее подробное и полномасштабное радиолокационное картографирование Венеры выполнил автоматический зонд NASA "Магеллан" в 1990-х. Четыре года он вращался вокруг раскалённой утренней звезды по вытянутой полярной орбите, сняв за это время 98% её поверхности с разрешением до 30 метров.

Среди множества открытых "Магелланом", а до этого — советскими АМС "Венера-15 и -16" деталей ландшафта, характерных только для Венеры, особого внимания заслуживают арахноиды — сети разломов, расходящихся в форме паутины (отсюда и название: арахноид в переводе с греческого — "подобный пауку").

Сейчас известно более 250 таких структур размером от 100 до 200 км. Предполагается, что это следы вулканической деятельности, оставшиеся в результате выбросов магмы. Подтверждением этой гипотезы может служить множество застывших потоков лавы, чего почти нет на Луне и Меркурии.

Зато на Венере почти нет ударных кратеров малого диаметра — благодаря защитному действию её плотной атмосферы.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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